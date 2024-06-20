Що зробити, щоб квіти довго стояли у вазі: лайфхаки, про які ви не знали

Кожна жінка обожнює букет квітів у вазі та хоче, аби вони якомога довше простояли, втім деякі квіти можуть зів’янути дуже швидко. Щоб цього не сталося, радимо вам скористатися кількома порадами, які допоможуть зберегти квіти свіжими довше тижня.

Квіти в’януть у вазі через кілька причин: забруднена вода бактеріями та мікроорганізмами, необроблені стебла, висока температура повітря та недостатня кількість світла. Щоб зберегти квіти свіжими у вазі, дотримуйтеся кількох рекомендацій.

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Обирайте свіжі квіти

Щоб перевірити свіжість квітів, стисніть стебло в тому місці, де починається бутон квітки. Якщо воно м’яке, то це означає, що квітку давно зрізали і вона простоїть недовго, а якщо воно тверде – це ознака свіжої рослини.

Використовуйте чисту вазу

Вази після того, як там стояли квіти, треба обов’язково мити. Якщо ви цього не робили раніше, то обов’язково помийте її перед тим, як поставити туди свіжі квіти. Мийте гарячою мильною водою, аби ваші квіти змогли простояти довше.



Квіти у вазі можуть стояти якомога довше / Фото Pexels

Обрізайте зайве

Позбавляйтеся від зів’ялих пелюстків та листків. Таким чином ви продовжите життя квітам. Стебла треба ретельно зачистити. Якщо цей момент пропустити, то листя почнуть гнити у воді, а це сприятиме утворенню бактерій. Стебла рекомендовано підрізати на 3 – 5 сантиметрів під кутом 45 градусів. Цей кут найкраще сприяє тому, аби квітка всмоктувала воду.

Слідкуйте за кількістю води

Після того, як принесете квіти додому – обов’язково поставте їх у воду. Найкраще ставити квіти у вазу з фільтрованою водою, без хлору та солі. Якщо фільтра немає, то можете воду прокип’ятити, дати їй охолонути, а тоді налити її у вазу. Експерти рекомендують міняти воду кожного дня.

Додайте у воду поживні компоненти

Додавайте у воду аспірин (1 таблетку на 1 літр води), оцет (1 чайну ложку на 1 літр води) чи цукор (1 чайна ложка на літр води). Квіти простоять довше, якщо вливати у вазу 50 грамів газованої води.

Підтримати свіжість квітів можна завдяки нашатирному спирту (2 чайні ложки розмішайте у 2 літрах води). А ще у воду можна додавати монети. Мідь виступає в ролі окислювача та сповільнює ріст шкідливих мікроорганізмів.

Обирайте прохолодне місце

Квіти бажано тримати трохи далі від сонячних променів. Вони не люблять прямих сонячних променів та протягу.