Свіжість пива потрібно берегти: ось як зрозуміти, чи його ще можна пити

Пиво – це смачний напій, який полюбляє немало людей, та розпізнати, коли воно псується, може бути часом непросто.

Щоб не зіпсувати враження від улюбленого напою, потрібно вміти відрізняти свіже пиво від зіпсованого, щоб раптом не випити неякісний продукт. І попри те, що може здатися, начебто ознак зіпсованого пива не існує, вони все ж є і можуть відкритися уважному спостерігачу.

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Чи існує термін придатності у пива

Звісно ж, що так, але працює він не зовсім так, як у решти продуктів. Термін придатності пива спливає, але це не та сама дата, після якої у продукті можуть розвиватися хвороби. Через те, що у пиві є алкоголь, а хміль має протимікробні властивості, пиво не підтримує ріст патогенів. І найгірше, що може з ним трапитися – це страта смаку. Та погодьтеся, що й це може бути вкрай неприємно.

Який термін придатності в пива

Тут все може дуже залежати від сорту, адже вони мають різні терміни зберігання. Міцні сорти, наприклад, ячмінні вина та імперські стаути, часто варять з розрахунком на те, що вони будуть зберігатися протягом досить тривалого часу. І деякі пивовари навмисно залишають пиво на витримку на кілька років.

Втім, загалом пиво краще пити свіжим, особливо хмелеві сорти, такі як IPA.

Як зрозуміти, чи термін придатності збіг?

Визначити вік пива та його термін придатності може бути зовсім не просто, адже не на усіх етикетках вказуються дати пакування та придатності. Тож найкраще уникати таких пляшок, якщо ви не можете перевірити, коли ж пиво було виготовлене.

В Україні строк придатності пива має бути не більший, ніж 2 роки, але якщо неправильно його зберігати, воно може зіпсуватися дещо раніше.



Термін придатності пива може витекти / Фото Pexels

Як правильно зберігати пиво

Для того, щоб пиво не втрачало якість, потрібно пам'ятати про кілька простих правил. По-перше, потрібно перевіряти термін придатності та завжди зберігати пиво в холодильнику до моменту, поки ви вирішите його випити.

Уникайте прямого сонячного світла, адже ультрафіолет може спричинити хімічну реакцію, яка надасть пиву неприємного аромату.