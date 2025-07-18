Збережіть часник аж до весни: прості секрети збереження урожаю

Після збору урожаю господарі хочуть якомога довше зберегти урожай, щоб він пролежав всю зиму аж до весни. Та для того, щоб він був свіжим, потрібно скористатися методом, який захистить від цвілі, вологи та шкідників.

Часнику потрібно забезпечити оптимальні умови зберігання, пише 24 Канал з посиланням на "Гордон". Це допоможе головкам залишатися неушкодженими впродовж багатьох місяців.

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Як зберігати часник всю зиму?

Часник важливо зберігати в прохолодному, сухому й темному місці з хорошою циркуляцією повітря. Тримати головки можна у сітках, дерев’яних ящиках чи тканинних мішечках. Та для додаткового захисту варто скористатися кількома секретами.

Не очищуйте часник

Не треба перед зберіганням зрізати сухе бадилля та луску з часнику. Впродовж 5 тижнів поживні речовини з гички перейдуть до головки, тож зроблять її міцнішою й стійкішою до псування.



Часник можна зберегти аж до весни / Фото Pexels

Сухість та вентиляція

Дачники радять уникати вологу після збору урожаю. Часник має сильну вологість до вогкості, тому його не рекомендовано тримати в холодильнику чи сирому підвалі. Найкраще часник зберігається при температурі +15°C та сухому, провітрювальному приміщенні.

У пластикових пакетах часник зберігати не можна, оскільки він не пропускає повітря, тож часник почне гнити.

Допоміжні рослини

Щоб між головками часнику не утворилося цвілі, покладіть між ними гілочки шавлії та м’яти. Рослини виділяють фітонциди й відлякують трипсів – шкідників, які атакують цибулю та часник під час зберігання.

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Постійна перевірка

Раз на місяць часник потрібно перевіряти на наявність підгнилих головок, які потрібно утилізувати. Таким чином вдасться позбутися гнилі та зберегти здорові зубчики.