Як зберігати каву в домашніх умовах: базові поради

Підхід до споживання кави неупинно змінюється. Сьогодні все більше людей обирають цей напій не лише, щоб збадьоритися, але й аби насолодитися улюбленим смаком. Це стосується і кави приготовленої вдома.

Однак, щоб досягнути бажаного смаку варто знати, як правильно зберігати каву в домашніх умовах. Адже навіть дорогі і якісні сорти можуть втратити свої властивості, якщо не зважити на базові правила, пише 24 Канал.

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Важливо, що правила зберігання поширюються на будь-яку каву: від зелених зерен до вже готового меленого продукту. І сьогодні з брендом Gemini розберемося, що може нашкодити каві та як не припуститися помилок після відкриття упаковки.

Що може нашкодити зеленій каві

Зелена кава – це по суті сировина. Вона сира й не підготовлена до споживання. Якщо ж зварити на їхній основі напій, він сильно гірчитиме.

Втім, саме у такому вигляді каву доставляють до складів виробників кави. На цьому етапі важливо, аби зерна правильно зберігалися до моменту обсмажки.



Зелені зерна потрібно правильно зберігати / Фото Pexels

Серед факторів внаслідок яких можуть зіпсуватися зелені кавові зерна:

Сонячні промені. Вплив сонця – головний фактор, що впливає на властивості зеленого зерна.

Вплив сонця – головний фактор, що впливає на властивості зеленого зерна. Коливання температур. В ідеалі в приміщення має бути приблизно 20 градусів, і ця температура не має суттєво змінюватися протягом доби.

В ідеалі в приміщення має бути приблизно 20 градусів, і ця температура не має суттєво змінюватися протягом доби. Надмірна чи недостатня вологість. Якщо вологість зерна вища, ніж вологість середовища, воно починає пересихати. І навпаки – коли повітря дуже вологе, зерно може ввібрати цю вологість.

При цьому різні сорти кави з різних куточків світу мають різний рівень вологості. І створити індивідуальні умови зберігання для кожного сорту практично неможливо, тож існують деякі загальні правила зберігання зеленого зерна. Вони включають:

відсутність протягів,

стабільну температуру,

вологість на рівні приблизно 50%.

Що шкодить обсмаженій каві в зернах

Кава в зернах може зберігатися досить довго, якщо покласти її в темне прохолодне приміщення з низьким рівнем вологості. Та є кілька факторів, які можуть негативно вплинути на якість і смак обсмаженої зернової кави. Серед них:

кисень;

підвищена вологість

прямі сонячні промені;

сильні запахи;

підвищена температура.

Тому для зберігання зерен найкраще використовувати герметичний контейнер. Головне правило – він не має пропускати сонячне світло, а кришка має закручуватися дуже щільно, адже повітря, що проникатиме всередину, почне швидко окислювати каву. Це означає, що вона втрачатиме своє початкові смакові та ароматичні властивості.

До того ж при тривалому окисленні структура зерен стає більш щільною, тож в напої з’являється неприємний кислувато-гіркуватий присмак.



Кава в зернах потребує правильного зберігання / Фото Pexels

Якщо в оселі достатньо прохолодно, то в кухонній шафі банка з кавою може зберігатися довго (від 1 до 2 років). Однак при цьому потенціал смаку буде не такий як у свіжообсмаженої кави.

До речі, не варто слухати порад, начебто зберігання в холодильнику подовжить життя кави. Це – міф. Вологість у холодильнику надзвичайно висока, тому тут зерна дуже швидко втратить і смак, і аромат.

Але якщо ви вже придбали великі запаси кави й переймаєтеся, що зерна можуть втратити свої властивості, існує спосіб, який допоможе зберегти її справді надовго, і це – заморожування. Так, вам не почулося, каву й справді можна заморозити, але з дотриманням певних правил.

Як заморозити каву в зернах

Тим, хто стабільно купує 200 – 250 грамові пачки кави, скоріш за все, не доводилося ставити собі питання щодо зберігання кави. Та якщо ви купили велику упаковку зерен чи особливо цінну каву, яку не хочете заварювати щодня, є сенс замислитися над заморожуванням.

Ось тільки заморозити можна лише каву у зернах, з меленою цей спосіб не спрацює. Ось, як зробити це правильно:

обсмажене зерно має кілька годин відпочити на повітрі;

помістіть зерно у герметичну тару на 7 – 10 днів та поставити у сухе темне місце;

розфасуйте зерно у пластикові пакети для вакуумування або ж – у спеціальні медичні пластикові пробірки з кришкою. В ідеалі кожен пакет повинен містити стільки зерна, скільки знадобиться для приготування 2 – 4 чашок кави;

у пакет закачайте азот чи аргон, які заміщають повітря та викачайте газ, створюючи стандартний вакуум. Після цього можна запаковувати пакет.

помістити пакет потрібно в морозилку зі стабільною температурою нижче нуля. В ідеалі це має бути глибоке замороження, стандартно – -18 градусів.

В таких умовах кава може зберігати свіжість до п’яти років, але тільки за умови, що температура залишається стабільною, а упаковка не пошкоджена. Важливо, що зерна не піддаються повторній заморозці.

Як зберігати мелену каву

Термін зберігання меленої кави буде набагато коротшим, ніж кави у зернах. І якщо відкрити упакування та залишити його так, запах вивітриться вже за кілька годин.

Проте, якщо ви докладете деяких зусиль, час зберігання можна дещо продовжити. Перш за все, відразу ж після того, як ви відкрили упаковку меленої кави або ж змололи її самостійно, потрібно пересипати каву у невелику банку.



Мелена кава не може зберігатися дуже довго / Фото Pexels

На мелену каву також дуже сильно впливають сонячні промені, тож поставити баночку потрібно в закриту темну шафу.

Чому краще купувати невеликі пакування кави?

Кава може втрачати свої властивості досить швидко, якщо зберігати її неправильно. Однак навіть ідеальне зберігання не гарантує її свіжості надовго, адже кожен вид кави має свій термін придатності:

Кава в зернах – до двох місяців після обсмажки, у вакуумному пакеті може зберігатися до 12 місяців.

Мелена кава починає втрачати свій аромат дуже швидко, тож краще вжити її відразу ж після помелу, також вона може рік стояти у вакуумній упаковці.

Найкращий спосіб насолодитися по-справжньому ароматним напоєм – це не запасатися кавою наперед, а купувати свіжі порції, які тільки нещодавно були обсмажені. Так, пачки кави на 200 грамів при щоденному заварюванні вистачить для двох осіб на тиждень.

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