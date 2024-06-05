Не потече і не втратить смак: ось як зберігати полуницю, щоб вона не псувалася

Полуниця на початку літа – це, певно, найбажаніша ягода. Єдиний її недолік – варто їсти її відразу, адже інакше вона зіпсується і вже зовсім не буде такою смачною.

Літо – це саме той час, коли потрібно насолодитися великою кількістю різноманітних фруктів і ягід. Та іноді трапляється так, що ми навіть не встигаємо з'їсти усе, і за кілька днів продукти починають псуватися. І вся річ у неправильному зберіганні.

Цікаво Щоб добре прижилися і швидко зацвіли: які квіти потрібно посадити у червні

Як правильно зберігати полуницю

Відразу ж після того, як ви купили ягоди, їх потрібно швидко перебрати і викинути зіпсовані – навіть якщо на них тільки починає з'являтися прим'ятість. У такому випадку ви можете обрізати погані частини і з'їсти решту полуниці. Але зберігати такі полуниці з рештою не можна, адже цвіль неодмінно перейде на всі ягоди поряд.

Полуниця в вашому холодильнику обов'язково має зберігатися сухою. Мити її не потрібно заздалегідь – робіть це безпосередньо перед вживанням.

Та якщо ви вже помили полуницю, її потрібно добре просушити, а на дно тари викласти паперові рушники. До речі, тара також може повпливати на те, наскільки довго і добре буде зберігатися полуниця. В ідеалі варто обрати місткість з твердого картону, що буде містити дірочки для вентиляції. Підійде і пластикова, але отвори для повітря мають бути обов'язково.

Щодня вам потрібно перевіряти ягоди на зіпсованість та викидати ягоди, на яких з'явилася пліснява.



Полуницю потрібно зберігати у правильній тарі / Фото Pexels

Розчин з білого оцту

Є один спосіб, який може подовжити термін зберігання полуниці. Ви можете занурити її в розчин білого винного оцту та води у пропорції 1:3. Оцет – це та речовина, яка допомагає уповільнити появу цвілі. Після того, як ви занурите в розчин полуницю, вам потрібно буде добре промити її через сито чи друшляк. Не забудьте її просушити перед тим, як покласти в контейнер та до холодильника.

Втім, ви маєте бути готові до того, що оцет впливає на смак полуниці та може зменшити її ароматність. І перед тим, як промивати у ньому всі ягоди, спробуйте цей метод на невеликій кількості полуниці.

Ще один секрет тривалого зберігання – це плодоніжка та листя. Обривати їх не варто, адже саме вони заважають волозі проникнути всередину ягоди.

Як заморозити полуницю

Заморожування полуниці – це ще один чудовий спосіб зберігати її надовго. Зберігати її можна цілою, порізаною чи перетертою із цукром. Та якщо ви хочете заморозити цілу полуницю, перед цим її потрібно ретельно промити та почекати, поки вона висохне. Після цього перекладіть ягоди на дошки чи тарілки, застелені пергаментом. Після цього перемістіть полуницю до морозильної камери.

Після того, як ягоди стануть твердими, ви можете покласти їх до контейнера та поставити назад у морозильну камеру. До речі, коли ви будете розморожувати ягоди, вам потрібно покласти їх у холодильник принаймні на 6 годин – тоді вона не перетвориться на кашу і збереже форму.