Як зберегти тепло в квартирі без опалення: прості поради, яких легко дотримуватися

Початок жовтня цього року доволі холодний та дощовий, тож у квартирі може бути досить холодно. Поки не включили опалювання, зігріватися можна за допомогою обігрівача, втім варто знати ще кілька варіантів, які збережуть тепло в кімнаті.

Обігрівач тягне чимало електроенергії, тому постійно увімкнений не може бути. У такому випадку треба шукати альтернативи. Про них детальніше пише Express.

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Використовуйте теплу ковдру

Якщо ви влітку спали під легкою ковдрою, то на зимовий період треба подбати про те, аби ковдра була теплішою. Відповідно відчуття холоду буде вже не таке сильне, а під ковдрою вам вдасться добре зігрітися.

Існує два типи наповнювачів для підковдр: синтетичні та натуральні. Натуральні наповнювачі, такі як вовна, мають щільну структуру, тому вони добре утримують повітря і зігрівають всю ніч без необхідності вмикати опалення.

Змініть колірну гаму спальні

Це може здатися недієвим, втім експерти кажуть, що колір спальні впливає на настрій та сприйняття температури. Це означає, що якщо ви надасте кімнаті осінніх барв, то це допоможе створити затишну атмосферу й психологічно холод вже не так сильно буде відчуватися.

Світлі та білі кольори чомусь викликають у нас сильніше відчуття холоду, ніж теплі кольори – жовтий, помаранчевий чи червоний. Поміняйте постіль та подушки з приходом холоду на теплі відтінки.



Корисні поради для збереження тепла у квартирі / Фото Pexels

Використовуйте більшу ковдру

Маленька ковдра може викликати дискомфорт та призводити до поганого сну, бо під нею буде важко зігрітися. У такому випадку треба придбати більшу ковдру, щоб ваші руки, ноги та ступні були повністю накриті. Велика ковдра буде утримувати тепле повітря всередині та навколо вашого тіла.

Закривайте ввечері штори

Не всі мають звичку закривати штори ввечері, але це слід робити для того, щоб зберегти тепло. Навіть попри те, що ваші вікна щільно зачинені, біля них все одно більше відчувається холод, а закриті штори збережуть тепло в кімнаті.