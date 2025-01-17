Зробіть це з підлогою на кухні: кімната виглядатиме набагато більшою

Кухня – це дуже важлива кімната, у якій часто водночас перебуває ціла родина. І, звісно ж, вона наповнена різними важливими предметами – посудом, меблями, побутовими приладами.

Через велике нагромадження речей та відносно маленький розмір кімнати кухня може легко складати враження тісної та захаращеної, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, всього кілька рішень щодо підлоги можуть повністю змінити візуальне сприйняття простору та додати у вашу кухню більше повітря та місця.

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Світла підлога

Один з найкращих способів створити ілюзію більшого простору на кухні – це обирати світлу підлогу, яка зможе відбивати і природне, і штучне світло. І незалежно від того, чи ваша підлога зроблена з плитки, чи з дерева, варто зосередитися на світлих відтінках – наприклад, вибіленого дерева, піщано-бежевому чи м'якому сірому.

Ці варіанти допоможуть освітлити простір та зробити його більш повітряним. Окрім того, краще обирати матове покриття, аби уникнути переповнення простору глянцем.

Масштаб

Якщо ви хочете створити ілюзію великої кухні, тоді обов'язково потрібно обирати широкоформатну плитку чи широкі дошки. Вони створюють менше візуальних розривів, а це робить кімнату просторішою.

Нейтральні тони ж, як-от світло-сірий чи бежевий, доповнять цей ефект. Такий стиль підлоги виглядатиме цілісним та лаконічним, і через це простір здаватиметься більш широкою суцільною поверхнею.



Варто обирати велику плитку / Фото Pexels

Безперервність

Ще один спосіб візуально збільшити кухню – використовувати те саме підлогове покриття, що і в інших кімнатах – у вітальні та коридорі. Якщо можливо, продовжуйте основну підлогу з решти квартири на кухню.

Це створить безперебійний потік та допоможе простору виглядати більшим.

Застосування ж іншого матеріалу може відділити кухню, і через це простір виглядатиме меншим, ніж є насправді. Якщо продовжити підлогу не виходить, радять підбирати тон чи фактуру підлоги до сусідніх кімнат.

Мінімальні візерунки

Невеликі, насичені візерунки – це велика заборона на маленьких кухнях, адже вони відразу ж створюють тісноту. А ось прості візерунки, як-от підлога ялинка, можуть допомогти створити відчуття потоку та руху, що гармоніює з природним рухом людей на кухні.