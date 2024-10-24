5 маленьких трюків, які допоможуть візуально збільшити спальню

Оформлення маленької спальні може видатися ще тією морокою, адже туди потрібно вмістити багато речей, але й уникнути відчуття тісноти. На щастя, всього кілька лайфхаків можуть тут допомогти.

Як же створити у маленькій спальні затишну атмосферу, вмістивши у неї всі громіздкі меблі, такі я шафу та ліжко? Насправді це може бути простіше, ніж ви думаєте, пише Real Simple.

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Уникайте темних кольорів

Найкращий підхід до того, аби візуально збільшити кімнату – це правильно грати зі світлом, аби створити відчуття простору та відкритості. І почати потрібно із застосування світлих кольорів: подумайте про м'які пастельні тони чи бліді нейтральні кольори. Вони миттєво створюють відчуття повітряності та можуть створити враження більшого простору.

Втім, це не значить, що ви не можете використовувати темні тони. Їх потрібно тільки звузити до менших акцентів – наприклад, пледів чи подушок.

Дотримуйтеся послідовної палітри

Згуртованість кольорів у кімнаті також має вирішальне значення для створення відчуття простору. Намагайтеся використовувати монохроматичні чи тональні схеми, особливо у світлих відтінках.

В ідеалі у вашому інтер'єрі має бути два чи три провідні кольори.

Використовуйте вертикальний простір

Використання стін – це чудовий спосіб обдурити око. Наприклад, високі штори та книжкові полиці можуть створити враження високих стель та відвернуть увагу від невеликого простору на підлозі.

Обирайте правильні меблі

Існує один секрет – якщо ваші меблі мають високі ніжки, вони виглядатимуть візуально меншими та наче займатимуть не так багато простору, а це надзвичайно важливо для невеликих кімнат.

Вони створюють ілюзію вільного місця на підлозі, і цим потрібно сповна скористатися. Також ідеальним варіантом стануть настінні меблі – полиці тощо.



Меблі потрібно обирати уважно / Фото Pexels

Обирайте великі килими

Можливо, у вас виникає спокуса купити маленький килимок для спальні, поборіть її. Це може створити враження, що підлога зовсім маленька, а простір стане роз'єднаним та неспокійним.

Поширена помилка полягає в тому, що маленький килим не робить ваш простір більшим, а навпаки його звужує.