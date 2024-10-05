Порада на мільйон: що додати до прання рушників, щоб вони були м'які та пухнасті

Якщо користуватися рушниками тривалий час, то вони можуть втратити м’якість та бути не зовсім приємними на дотик. У такому випадку треба додати в пральну машинку один інгредієнт, який виправить всю ситуацію.

Експерти кажуть, що рушники втрачають свою пухнастість через накопичення всіляких залишків, пише Express. Здебільшого це стається через велику кількість пом’якшувача для тканини під час прання. Рушники накопичують на собі залишки миючих засобів, а це з часом призводить до поглинання грубої текстури, яка неприємна тілу.

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Як пом’якшити рушники в домашніх умовах

Використовуйте під час прання звичайний оцет, який знайдеться на кожній кухні. Він доступний за ціною, але має вражаючий ефект. В оцті міститься кислота, яка здатна розщеплювати залишки мила, які накопичилися в тканині рушника. Він чудово виполіскується в пральній машині, тому можете не переживати, що на рушнику залишаться ще якісь залишки.



Після додавання оцту рушники стануть м'якими / Фото Pexels

Спочатку виперіть рушники в гарячому режимі без додавання будь-яких пом'якшувачів. Після цього залийте чашку оцту в шухляду для порошку, тоді виперіть їх та увімкніть додатковий цикл полоскання.

Сушити рушники треба на свіжому повітрі або в сушарці, але не використовуючи високий нагрів. Після такої простої маніпуляції, рушники знову стануть м’якими, наче нові.

Окрім того, можна спробувати ще один лайфхак – замочити рушники в сольовому розчині. На 3 літри теплої води потрібно взяти 3 столові ложки солі та дати рушникам настоятися годину, а після цього добре прополоскати та висушити.