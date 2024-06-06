Як відбілити тюль вдома: прості способи, які під силу кожному
Джерело:"Вікна"
Майже кожній людині доводилося стикатися із тим, що білосніжний тюль втрачає яскравий колір та набуває жовтих та сірих відтінків. Та повернути ошатність елементу декору все ж можливо.
Відбілити тюль – це не таке вже й складне завдання, як може здатися, на перший погляд. І впоратися із ним може будь-хто – варто тільки знати надійні і перевірені способи.
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Які є види тюлю
Залежно від того, які метаріали та добавки є у тканині, бувають різні види тюлю: капроновий, сітчастий, стислий, вуаль та органза. Також розрізняють односторонні тканини, матові, з малюнком на обох сторонах полотна.
Та існують чотири основні види тюлю: органза, сітка, газ та вуаль.
Чому тюль стає сірим
У цього явища може бути кілька різних причин:
- пряме сонячне світло, опалювальні прилади;
- кімнатний і вуличний пил;
- міський смог з кіптявою.
Тюль можна легко відіпрати / Фото Pexels
Як відбілити тюль у пральній машинці
Для того, аби випрати тюль, ви можете використати різноманітні хімічні засоби, які можна знайти у магазинах. Та для того, щоб прати тюль у машинці, потрібно обов'язково використовувати саме делікатний режим. І найкраще прання поділити на два етапи:
- спершу випрати руками і ретельно прополоскати;
- безпосередньо прання у машинці.
Та потрібно запам'ятати ще й кілька важливих правил прання. Перш за все, потрібно тюль помістити в мішечок для прання та завантажити його в барабан. Після цього налийте чи насипте засіб для відбілювання, а програму "делікатний режим" можна доповнити додатковим полосканням.
Функцію віджиму краще прибрати, або ж встановити мінімальне число – наприклад, 400 обертів на хвилину.