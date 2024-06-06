Як відбілити тюль вдома: прості способи, які під силу кожному

6 червня 2024, 16:23
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Джерело:

"Вікна"

Майже кожній людині доводилося стикатися із тим, що білосніжний тюль втрачає яскравий колір та набуває жовтих та сірих відтінків. Та повернути ошатність елементу декору все ж можливо.

Відбілити тюль – це не таке вже й складне завдання, як може здатися, на перший погляд. І впоратися із ним може будь-хто – варто тільки знати надійні і перевірені способи. 

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Які є види тюлю

Залежно від того, які метаріали та добавки є у тканині, бувають різні види тюлю: капроновий, сітчастий, стислий, вуаль та органза. Також розрізняють односторонні тканини, матові, з малюнком на обох сторонах полотна. 

Та існують чотири основні види тюлю: органза, сітка, газ та вуаль. 

Чому тюль стає сірим

У цього явища може бути кілька різних причин:

  • пряме сонячне світло, опалювальні прилади;
  • кімнатний і вуличний пил;
  • міський смог з кіптявою. 


Тюль можна легко відіпрати / Фото Pexels

Як відбілити тюль у пральній машинці

Для того, аби випрати тюль, ви можете використати різноманітні хімічні засоби, які можна знайти у магазинах. Та для того, щоб прати тюль у машинці, потрібно обов'язково використовувати саме делікатний режим. І найкраще прання поділити на два етапи:

  • спершу випрати руками і ретельно прополоскати;
  • безпосередньо прання у машинці. 

Та потрібно запам'ятати ще й кілька важливих правил прання. Перш за все, потрібно тюль помістити в мішечок для прання та завантажити його в барабан. Після цього налийте чи насипте засіб для відбілювання, а програму "делікатний режим" можна доповнити додатковим полосканням. 

Функцію віджиму краще прибрати, або ж встановити мінімальне число – наприклад, 400 обертів на хвилину. 

Автор: Марина Блохіна