6 фраз, які свідчать, що вам пора піти у відпустку: перевірте себе

Кожен працівник має право на щорічну відпустку, і нехтувати ним не варто, навіть якщо здається, що відпочинок не на часі.

Життя і робота в умовах війни може стати справжнім випробуванням, і іноді обставини змушують працювати на межі своїх можливостей. Тож, можливо, це є причиною, чому ми не помічаємо, що накопичений стрес починає негативно впливати на здоров'я та емоційний стан.

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Мене дратують найменші дрібниці

Коли на роботі чи в особистому житті все стає нестерпним і починає дратувати, це може бути ознакою надто високого рівня стресу. І постійне невдоволення може не тільки погіршувати загальний емоційний стан, але й призводити до конфліктів з колегами, друзями та родиною.

Як який сьогодні день?

Втрата відчуття часу – це пряма ознака того, що ви маєте перевантаження та виконуєте завдання автоматично. Дні починають зливатися в один нескінченний робочий процес, а ви надто занурені в рутину, аби відрізняти дні тижня.

Скоріше б вже п'ятниця

Постійне очікування вихідних – це ознака того, що від щоденної роботи ви не отримуєте задоволення, і тільки й чекаєте, поки робочий тиждень скінчиться.

І бажання "дожити" до вихідних – це сигнал. що ви невдоволені роботою та перебуваєте у стресі.

Не пам'ятаю, як виглядають друзі/діти/кохана людина

Якщо робота займає весь ваш час і ви не знаходите і хвильки, аби провести її зі своїми близькими, це означає, що ви втратили чи порушили баланс між роботою та особистим життям. Відпустка – це саме те, що дозволить вам відновити цей баланс. Але це має бути справжня відпустка – без зідзвонів з командою та листування з клієнтами.



Відпустка дуже важлива для якісного відпочинку / Фото Pexels

Таке відчуття, що вночі мене хтось бив

Якщо ви помітили, що кожної ночі ви не висипаєтеся, незалежно від того, скільки годин провели у ліжку, це може бути перевтома та знак, що пора брати відпустку.

У мене все болить

Постійні фізичні симптоми, наприклад, головний біль, болі в спині, животі, вухах та інших частинах тіла можуть бути викликані накопиченим стресом. І іноді це також називають психосоматикою.

Подібні прояви ігнорувати не варто, тож краще сходити до лікаря та перевірити стан організму. Та якщо з дослідженнями здоров'я все гаразд, тоді потрібно якісно відпочити.