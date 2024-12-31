Ця одна кімнатна рослина принесе удачу у 2025 році: потрібно її завести зараз

Кімнатні рослини – це чудовий спосіб не тільки прикрасити своє житло та створити у ньому затишок, але й притягнути в оселю удачу та успіх.

Езотерики переконані, що кімнатні рослини мають свою енергетику. Деякі з них не варто тримати у домі, а інші ж, навпаки, можуть привернути до власника небувалу удачу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. І 2025 року потрібно обов'язково мати у домі всього одну рослину.

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Яку рослину потрібно завести 2025 року?

Для того, щоб залучити удачу та позитивну енергетику в дім у прийдешньому році, потрібно придивитися до однієї щасливої кімнатної рослини: бамбука. Вона відома своєю стійкістю та силою, і всім, хто хоче привернути удачу на свій бік, рекомендують придбати бамбук.

Езотерики переконані, що він приносить удачу, процвітання та позитивну енергію. Окрім того, перевага бамбука полягає у тому, що цю швидкозростаючу рослину можна висаджувати у будь-яку пору року. Втім – не чекайте цвітіння, адже рослини вирощують заради привабливих стебел та листя.

Ще одна кімнатна рослина, на яку потрібно звернути увагу наступного року – це грошове дерево, що символізує достаток та процвітання. Фахівці переконані, що грошове дерево потрібно поставити у південно-східній частині дому – так воно відповідатиме традиції фен-шуй.



Грошове дерево залучає достаток в дім / Фото Pexels

Та якщо ви хочете самостійно посадити грошове дерево, варто почекати до весни – раніше рослина ще не буде у стадії зростання, і гроші можуть "застоятися". До речі, грошове дерево може цвісти – хоч це й нечасто трапляється в умовах домашнього вирощування.

А якщо ви хочете залучити у прийдешній рік романтику, тоді варто висадити вдома орхідею – коли вона зацвіте, ви знайдете свою пару.