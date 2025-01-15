Горітимуть довго і не даватимуть сажі: названо найкраще дерево для дров
- Найкращими дровами для опалення є листяні породи, такі як граб, в'яз, бук, береза та дуб, які горять довго і не залишають багато сажі.
- М'які породи дерев, такі як сосна та тополя, не рекомендуються для опалення через високу кількість сажі та можливість забруднення димоходу.
Чимало людей використовують пічки та дрова для того, щоб опалювати будинки взимку. І рівень тепла серйозно залежить від обраної деревини.
Не секрет, що різна деревина може горіти по-різному. Деякі види дуже добре підходять для опалення дому, а інші тільки тліють та створюють чимало сажі, повідомляє 24 Канал. Тож потрібно розібратися, які дрова тримати напоготові біля пічки, а від яких можна позбутися без жалю.
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Які дрова найдовше горять?
Якщо ви шукаєте дрова, які будуть горіти найдовше, тоді потрібно звернути увагу на листяні породи – зокрема на граб, в'яз та бук. Також оптимальним варіантом може стати береза, адже вона дає рівне та жарке полум'я. Ось тільки не всі її люблять через те, що і сажі після неї залишається немало.
Тож якщо вам подобається вогонь від неї, але не влаштовує засмічення димоходу, її можна замінити на добре висушений клен.
Непоганим паливом також вважається і акація – вона буде довго і горіти, і тліти. Втім, з нею можуть виникнути проблеми у розколюванні.
Деякі дрова горять довго / Фото Pexels
А якщо у вас немає часу та можливості добре просушити дрова, можна використати ясен та глід – це чи не єдині породи дерева, які непогано горять навіть не повністю просушеними.
Серед дерев, що дадуть не тільки тепло, але й приємний запах у домі – дрова з груші та яблуні. До речі, до звичайних дров можна підкласти ще й кілька гілочок вишні – так ви отримаєте неймовірний ароматний букет.
Втім, найкращими дровами для опалення дому вважається все ж дуб. Його деревина щільна, а це значить, що вона довго горітиме, не залишатиме дуже багато сажі та даватиме приємний аромат у дім та чимало тепла. Окрім того, після дуба залишиться й довго тліюче вугілля.
Якими породами дерев не можна топити пічку?
Перш за все, не варто обирати м'які породи дерев – наприклад, сосну та тополю. До речі, сосна та ялина небезпечні ще й тим, що через смоли у складі можуть легко засмітити димохід, а також утворюють чимало сажі.