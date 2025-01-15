Горітимуть довго і не даватимуть сажі: названо найкраще дерево для дров

Чимало людей використовують пічки та дрова для того, щоб опалювати будинки взимку. І рівень тепла серйозно залежить від обраної деревини.

Не секрет, що різна деревина може горіти по-різному. Деякі види дуже добре підходять для опалення дому, а інші тільки тліють та створюють чимало сажі, повідомляє 24 Канал. Тож потрібно розібратися, які дрова тримати напоготові біля пічки, а від яких можна позбутися без жалю.

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Які дрова найдовше горять?

Якщо ви шукаєте дрова, які будуть горіти найдовше, тоді потрібно звернути увагу на листяні породи – зокрема на граб, в'яз та бук. Також оптимальним варіантом може стати береза, адже вона дає рівне та жарке полум'я. Ось тільки не всі її люблять через те, що і сажі після неї залишається немало.

Тож якщо вам подобається вогонь від неї, але не влаштовує засмічення димоходу, її можна замінити на добре висушений клен.

Непоганим паливом також вважається і акація – вона буде довго і горіти, і тліти. Втім, з нею можуть виникнути проблеми у розколюванні.



Деякі дрова горять довго / Фото Pexels

А якщо у вас немає часу та можливості добре просушити дрова, можна використати ясен та глід – це чи не єдині породи дерева, які непогано горять навіть не повністю просушеними.

Серед дерев, що дадуть не тільки тепло, але й приємний запах у домі – дрова з груші та яблуні. До речі, до звичайних дров можна підкласти ще й кілька гілочок вишні – так ви отримаєте неймовірний ароматний букет.

Втім, найкращими дровами для опалення дому вважається все ж дуб. Його деревина щільна, а це значить, що вона довго горітиме, не залишатиме дуже багато сажі та даватиме приємний аромат у дім та чимало тепла. Окрім того, після дуба залишиться й довго тліюче вугілля.

Якими породами дерев не можна топити пічку?

Перш за все, не варто обирати м'які породи дерев – наприклад, сосну та тополю. До речі, сосна та ялина небезпечні ще й тим, що через смоли у складі можуть легко засмітити димохід, а також утворюють чимало сажі.