Рідкі добрива – це один з найпростіших способів збагатити ваш ґрунт корисними речовинами та покращити ріст рослин. І його ще один плюс – це дуже контрольовані дозування.

Зробити поживний "напій" для рослин без зайвих витрат насправді досить легко, і використовувати потрібно тільки ті інгредієнти, які вже є у вас вдома. І вони будуть не менш ефективними, ніж дорогі магазинні підживлення.

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Які добрива можна використовувати на городі

Перш за все, вам потрібно зайти до себе на кухню чи відкрити комору. Ви будете здивовані тим, скільки матеріалів для підживлень там зберігається. І ось 5 найбільш популярних з них.

Цибуля

Коли ви замочуєте її у воді, тоді ви можете створити фосфорне добриво, яке сприятиме цвітінню будь-яких рослин.

Морква

Її потрібно замочити у воді, і тоді можна отримати неймовірне калійне добриво. Воно сприятиме росту рослини.

Соя

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Якщо її замочити, вийде азотне добриво. Вносити його під рослини потрібно для того, аби запобігти пожовтінню листя та кореневої гнилі.

Апельсинова шкірка

Її, як і решту продуктів, потрібно замочити у воді. А шкірка допоможе у тому, щоб регулювати pH ґрунту.



Апельсинова шкірка може стати добривом / Фото Pexels

Картопляна шкірка

В Україні страви з картоплі надзвичайно популярні. Та після того, як ви приготуєте страву, не поспішайте викидати відходи. Якщо залишки та шкірку замочити, вийде дуже поживний розчин, який може збагатити рослину корисними мікроелементами.

Головне – пам'ятайте, що підживлення просто обов'язкові для того, аби рослина плідно росла та швидко розвивалася, а згодом – порадувала вас багатим врожаєм.