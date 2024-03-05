5 фраз, які вживають тільки надзвичайно впевнені люди: перевірте себе

Впевненість – це не вміння влаштувати шоу чи прикидання тими, ким ви не є насправді. Справжня впевненість – це прийняття себе, і кілька фраз можуть її показати.

Коли ви надзвичайно впевнені, це відображається не тільки у ваших діях, але і у словах. І деякі фрази дійсно можуть видати у вас впевнену людину. Та вони не про те, щоб похизуватися чи справити враження на інших людей, а радше про висловлення впевненості у собі та віри у свої сили.

Цікаво 5 шкідливих порад для бізнесменів-початківців: чого не можна робити, щоб не прогоріти

Я не знаю

Можливо, інтуїтивно вам здається, що ця фраза видає невпевнених людей, проте насправді це не так. Більшість людей припускає, що вираження невпевненості можна розглядати як слабкість чи некомпетентність, але насправді все зовсім навпаки.

Впевнені люди розуміють, що неможливо знати усе, і вони не бояться зізнатися у тому, що не знають відповідей на деякі запитання. Та замість того, щоб вважати це недоліком, вони сприймають незнання як можливість рости та вчитися.

Фраза "я не знаю" свідчить про відкритість та готовність шукати інформацію. Це те, що допомагає впевненим людям зберігати цілісність навіть у випадках, коли вони стикаються із незнайомими ситуаціями.

Я була неправа

Визнавати помилки зовсім не просто. І хоча може здаватися, що так ви виявляєте вразливість і залишаєте себе відкритими до критики, насправді визнання помилки може бути дуже потужним інструментом для особистісного зростання.

Визнання помилки може відкрити діалог до рішень та зблизити вас із людьми. Це також показує, що ви не занадто горді, щоб визнати свої помилки, і розумієте, що це не зменшує ваші здібності та цінність.

Ні

Ви можете здивуватися, побачивши цю дуже коротку фразу у цьому списку. Можливо, ви думаєте, що впевнені люди мають завжди говорити "так" новим можливостям. Втім, реальність дещо відрізняється, і для того, щоб відмовляти людям, також потрібно мати досить багато впевненості.

Тут мовиться перш за все про встановлення кордонів та розуміння власних меж. А також – про повагу до свого часу, енергії та потреб.



Впевнені люди вміють відмовляти, коли це потрібно / Фото Pexels

Мені потрібна допомога

Чимало людей уникають прохань про допомогу, адже вважають це ознакою слабкості чи того, що вони не здатні впоратися із проблемою самостійно. Та для впевнених людей це зовсім інша історія, адже вони розуміють, що кожна людина час від часу потребує допомоги, і просити про неї – зовсім не соромно.

Звернення за порадою чи допомогою – це зовсім не ознака слабкості, а навпаки – показник сили та мудрості.

Я можу це зробити

Ця фраза прямо-таки випромінює впевненість. Тут мовиться перш за все про віру у себе та рішучість, а також про вміння приймати виклик та бути переконаним у своїх справжніх можливостях.

Впевнені люди не намагаються уникати викликів та складних завдань. Навпаки – вони сприймають їх як можливість вчитися та розвиватися. І вони також не бояться вийти за межі своєї зони комфорту, адже впевнені у своїй здатності впоратися з усім, що трапиться на їхньому шляху.