Ніколи не купуйте такі горщики: вони шкодять вашим рослинам

Якщо ви хочете, аби ваші кімнатні рослини порадували вас швидким ростом та яскравим цвітінням, тоді вам потрібно переконатися, що ви обрали правильні горщики для них.

Вибір горщика для рослини має залежати не тільки від її виду, але й від потреб кожної рослини у вологості ґрунту та розмірі вазона, повідомляє 24 Канал. І деякі горщики можуть тільки нашкодити вашій колекції домашніх рослин.

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Які горщики не можна обирати?

Квітникарі з досвідом радять перед покупкою горщика для квітів звертати увагу на кілька важливих аспектів та відмовитися від тих, які мають такі ознаки:

Надто високі горщики. У таких вазонах нижні шари ґрунти завжди будуть застоюватися, а це призведе до перезволоження рослини та загнивання коренів.

У таких вазонах нижні шари ґрунти завжди будуть застоюватися, а це призведе до перезволоження рослини та загнивання коренів. Бочкоподібні горщики. У таких вазонах дренаж суттєво погіршується, а через це ґрунт на дні буде дуже довго просихати.

У таких вазонах дренаж суттєво погіршується, а через це ґрунт на дні буде дуже довго просихати. Глазуровані з одного боку горщики, а також з одним дренажним отвором. Так зайва вода не зможе виходити з горщика, а це призведе до гниття коренів.

Так зайва вода не зможе виходити з горщика, а це призведе до гниття коренів. Горщики з піддоном, що кріпиться до дна. В таких горщиках буде застоюватися вода, а це призведе до перезволоження рослини.

В таких горщиках буде застоюватися вода, а це призведе до перезволоження рослини. Металеві горщики. Оскільки залізо швидко і нагрівається, і остигає, це може призвести до того, що рослина постраждає через неправильну температуру.

Оскільки залізо швидко і нагрівається, і остигає, це може призвести до того, що рослина постраждає через неправильну температуру. Бетонні горщики. Вони швидко вбирають воду, а це може призвести до зневоднення квітки. Інший недолік – пересадка з бетонного горщика може бути дуже непростою.



Горщики потрібно правильно обирати / Фото Pexels

Які горщики обрати натомість?

Для повноцінного розвитку рослини потрібно постаратися з вибором горщика, врахувавши ріст кореневої системи, форму, матеріал та дизайн.