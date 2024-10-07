4 затишних хобі на осінь: варто спробувати у холодну пору
Осінь – це пора року, коли все більше часу починаємо проводити вдома через холодну погоду. Але також це ідеальна можливість знайти для себе нові й цікаві захоплення.
Для того, щоб не сумувати довгими осінніми вечорами, потрібно подбати про те, щоб знайти для себе цікаві і незвичні хобі. І Поради 24 підготували список таких, які можна опанувати за лічені тижні.
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В'язання
В'язання гачком чи спицями – це неймовірне заняття для холодної пори року. Так ви можете опанувати не тільки ще одне захопливе вміння, але й виготовити подарунки для рідних та близьких своїми руками.
І не лякайтеся братися за в'язання. Попри те, що це може здаватися складним, є чимало проєктів для новачків, які будуть під силу навіть тим, хто вперше бере в руки нитки. Як-от, наприклад, в'язання маленького сердечка гачком, що може стати підвіскою чи дармовисом.
Урок в'язання серця гачком / Відео з YouTube "Зроби це сам"
Виготовлення свічок
Можливо, у вас вдома є кілька свічок, які вже майже згоріли, але ви не хочете викидати баночки від них? Це значить, що ви знайшли хобі на осінь – виготовлення свічок. Ви можете відновити свої старі, або ж зробити нові з нуля.
Для цього вам не знадобиться багато матеріалів та зусиль, а результат враить друзів і знайомих.
Як зробити свічку з соєвого воску / Відео з YouTube-каналу Kateryna Bay
Виготовлення букетів
Букети – це прекрасний спосіб додати яскравих барв у ваш дім, а їхнє складання – несподіване хобі, яке може захопити з перших хвилин. Кожна квітка має своє значення у мові квітів, і правильно скласти їх у композицію іноді не так просто, як здається.
Та, на щастя, ви можете знайти чимало безкоштовних уроків, які допоможуть опанувати це непросте мистецтво.
Збір композиції у кашпо / YouTube-канал Ukrainian Flower School
Валяння з шерсті
Все, що вам потрібно для цього хобі – це спеціальна голка та трохи шерсті. За допомогою цих двох речей ви можете створити неймовірні іграшки та прикраси, які стануть окрасою вашого дому на довгі роки.
І опанувати це захоплення зовсім нескладно.
Як валяти з шерсті / Відео з YouTube