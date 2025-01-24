Ці 6 рослин варто вирощувати у спальні: вони принесуть там користь

Якщо ви мрієте створити затишок у своїй спальні, нічого не допоможе вам сильніше, ніж кілька вазонів з кімнатними рослинами. Та до їхнього вибору потрібно поставитися уважно.

Додавання до декору будь-якої кімнати рослин може миттєво освіжити та оновити простір, а також зробити його більш затишним та приємним для відпочинку. Та перш ніж вирушати в квітковий магазин, озирніться навколо та визначте, яке освітлення має ваша кімната, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Зазвичай спальні – це досить тьмяні кімнати, тож потрібно обирати такі рослини, які не потребують дуже багато світла.

Зміїна рослина

Зміїна рослина стане чудовим вибором для кімнати зі слабким освітленням. Окрім того, вона не дуже часто потребує поливу, і можна знайти чимало унікальних сортів рослини. Полюбляють її квітникарі через незвичайне листя – пласке та таке, що нагадує мечі.

Потос

Потос – це надзвичайно проста у вирощуванні рослина, що підійде навіть для новачків. Він може спокійно рости далі, якщо ви кілька разів забудете про полив, а також нормально переносить різні рівні освітлення та може адаптуватися до приміщень, де світла дуже мало.

А глянцеве листя та форма виноградної лози допомагають потосу стати ідеальною рослиною для полиць та підвісних вазонів.

Аглаонема

Ця рослина може додати до вашої спальні такий необхідний сплеск кольору. Вона має привабливе довге пласке листя зі сріблястими чи рожевими смужками. Аглаонема ідеально підійде для того, аби заповнити пустий куточок спальні, і також вона підходить для новачків та не засохне, якщо ви кілька разів забудете про полив.

Філодендрон

Надзвичайно популярним філодендрон робить серцеподібна форма листя темно-зеленого кольору з жовто-зеленим центром. Рослину можна поставити на високу полицю, і її лози будуть гарно спускатися, прикрашаючи будь-які меблі.

Монстера

Якщо у вас у кімнаті є пустий куток, ідеально його заповнить монстера. Ця рослина з великим листям цікавої форми потребує мінімум догляду, і одразу ж надає кімнаті індивідуального яскравого почерку.



Монстера ідеально підходить для спальні / Фото Pexels

А якщо ви поставите монстеру біля вікна, не зчуєтеся, як вона почне неймовірно швидко рости.

Пеперомія

Ця рослина має чимало різновидів зі зморщеними серцеподібними чи текстурованими листками. Усі вони можуть суттєво відрізнятися, але кожен вид рослини простий у догляді та не потребує багато догляду та поливу. Пеперомія росте повільно, тож ідеально підходить для маленьких просторів – як-от туалетний столик у спальні.