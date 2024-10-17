5 найкращих кущів, які варто посадити восени: вони вразять красою

Осінь – це час, коли у садівників ще залишається дуже багато роботи. Зокрема, саме час висадити кілька кущів для того, щоб оживити ділянку та надати їй затишку.

Якщо ви хочете прикрасити своє подвір'я та дім кількома кущами, вам зовсім не обов'язково чекати до весни. Особливо добре підійдуть для вашої ділянки кущі та чагарники, якщо ви не хочете приділяти дуже багато часу догляду, адже вони можуть рости практично самостійно, пише Real Simple.

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Дуболистна гортензія

Цей неймовірний кущ прикрашатиме вашу ділянку протягом всього року. Влітку він цвістиме неймовірними квітами, а восени та навесні радуватиме великими листками у формі дуба.

А восени вони також набувають неймовірних барв – помаранчевих, жовтих та червоних. Тож чагарник варто висадити у добре дренований ґрунт, а на зиму коріння радять замульчувати, аби гортензія добре перенесла холоди.

Азалії

Рододендрони є найкращим вибором на осінь, якщо ви шукаєте яскраві кущі, які не потребують дуже багато догляду. Вони є вічнозеленими, а навесні ще й порадують яскравими рожевими квітами.

Садити їх радять у кислий, добре дренований ґрунт у частково затіненій ділянці.

Калина

Цей неймовірний чагарник прикрасить будь-яку присадибну ділянку. По-перше, листя калини восени виглядає неймовірно. Окрім того, порадує кущ ще й красивим весняним цвітінням та корисними ягодами, які можна збирати для чаїв та навіть для варення.

Висаджувати потрібно на сонці чи у напівтіні та регулярно поливати у перші кілька років після посадки.



Калина може прикрасити будь-який двір / Фото Pexels

Кизил

Цю рослину висаджують для створення яскравих осінніх композицій у садку та на подвір'ї. Яскраво-червона кора куща та золотисте листя допоможе створити неймовірну атмосферу, окрім того, він не потребує багато догляду.

Головне – посадити кизил у вологому, добре дренованому ґрунті та обрізати ранньою весною, аби стимулювати ріст нових барвистих гілок.

Пухироплідник

Якщо ви хочете, щоб висаджений кущ виріс дуже швидко та порадував яскравими кольорами, ця рослина стане ідеальним варіантом. Листопадний чагарник восени порадує квітами, а восени прикрасить ділянку яскравим листям.