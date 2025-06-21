Ці 5 кущів можуть захистити від зла та притягнути щастя в дім: потрібно посадити їх

Пращури вірили, що рослини біля дому можуть стати потужним оберегом – але тільки у випадку, якщо ви підберете їх правильно.

Якщо ви плануєте озеленити свою ділянку та посадити біля дому кілька кущів, є ті, на які варто звернути увагу передусім, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Езотерики переконані, що вони можуть захистити від зла та пристріту.

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Акація

Народні прикмети стверджують, що акація – це символ родючості, тож мати її біля дому може бути дуже корисно. Це дерево покращує настрій та може позбавити вас стресу, особливо в період цвітіння.

Калина

Цей кущ пов'язаний з позитивною енергетикою, і він віщує людям, які посадять його, молодість, здоров'я та сімейне щастя. Варто посадити калину у домі, де живуть родини з дітьми. І окрім прикмет, не можна забувати також і про численні корисні властивості калини.

Шипшина

Згідно з прикметами, шипшина охороняє добробут родини, біля дому якої росте. І ця рослина пов'язана винятково з позитивними віщуваннями, тож не варто перейматися через неї. Зазвичай шипшину вважають символом любові, пристрасті, стабільних сімейних зв'язків та доброти.



Шипшину варто посадити біля дому / Фото Pexels

Ялівець

Ця декоративна рослина може стати досить потужним оберегом для дому та захистить вас від нечисті, злих сил та пристріту. Якщо посадити ялівець прямо біля дому, він стане захистом для усіх членів родини. Та будьте уважні – повір'я стверджують, що ялівець потрібно завжди садити перед хатою, а не за нею.

До речі, раніше ми вже розповідали, які речі ніколи не можна класти на підвіконня, аби не притягнути біду.

Горобина

Здавна горобина вважалася потужним оберегом дому від злих сил. Окрім того, вірять, що дерево може покращити настрій. Прикмети також стверджують, що горобина захищає родину від чаклунства, нечистої сили та будь-якої негативної енергії.

Для найкращого захисту радять висаджувати горобину біля вікон.