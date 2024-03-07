Чи хороший ви керівник: 5 навичок, які це покажуть

Хороший керівник – це не тільки та людина, яка наглядає за результатами та завданням. Він також може ефективно керувати командою, і для цього потрібно мати певний набір навичок.

Якщо ви мрієте про те, щоби бути ефективним лідером, який може вести за собою команду та досягати найкращих результатів, тоді саме час оволодіти кількома надзвичайно важливими навичками.

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Емоційний інтелект

Хороший керівник повинен мати розвинений емоційний інтелект, який включає у себе відчуття справедливості, чуйність та емпатію. Саме він допоможе вам розпізнати, що ваш підлеглий чи колега відчуває вигорання чи надто приголомшений роботою

Співчутливий керівник може надати потрібну підтримку працівнику та допомогти йому у випадку труднощів. Наприклад, запропонувати варіант роботи з дому, організувати більш гнучкий графік тощо.

Окрім того, емоційний інтелект справжнього лідера – це також наявність самосвідомості та вміння розпізнавати і свої емоції, бути об'єктивним та виявляти стриманість і розуміння.

Прийняття рішень

Протягом робочого дня чи тижня керівникам доводиться приймати чимало рішень, і кожне з них важливіше за інше. Вдалий вибір – це те, що допомагає команді працювати без проблем та перешкод.

Але ефективне прийняття рішень вимагає ретельного обдумування – втім, без надмірності та відволікання на другорядні деталі.

Вміння працювати командно

Керівник – це водночас і лідер команди, і її член. Тож надзвичайно важливо знати і цінувати все, що потрібно для ефективної роботи команди. Також важливо пам'ятати про працівників тоді, коли приймаються рішення, що можуть вплинути на їхню роботу.

Командна робота буде сприяти і лояльності, і вищому моральному духу. Злагоджена праця також зможе сприяти ефективності. творчому мисленню та розумінню.



Робота в команді дуже важлива для керівника / Фото Pexels

Вирішення конфліктів

Конфлікти, на жаль, виникають на будь-якому робочому місці, і досвідчений керівник може розпізнати такий конфлікт і швидко та ефективно з ним упоратися. Зважайте, що невирішені проблеми можуть досить сильно впливати на продуктивність та моральний стан ваших працівників, тож з деескалацією та вирішенням будь-яких суперечок не варто затягувати.

Окрім того, якщо ви будете знати, як розв'язувати конфлікти, вам буде легше орієнтуватися у складних дискусіях, можливих звільненнях чи негативних відгуках та оцінках.

Делегування

Хороший керівник – це той, що вміє вчасно делегувати і призначати завдання іншим. Також потрібно не забувати і про надання працівникам повноважень для виконання таких завдань. Інша частина успішного делегування – це розуміння і знання, кому можна передати завдання, і чи має людина потрібні для цього знання.

Це допоможе не тільки полегшити вашу працю, але і сприятиме підвищенню продуктивності та ефективності, а також допоможе у підзвітності та відповідальності у вашій команді.