Що не можна купувати у Ретроградний Меркурій: це треба запам'ятати

Ретроградний Меркурій – це астрологічне явище, з яким всі асоціюють неприємний період життя. Найчастіше в цей час з’являються якісь непорозуміння, сварки, затримки й технічні збої. Досить часто в ретроградний Меркурій не радять нічого купувати, тому далі розповімо від чого треба відмовитися.

Цього літа ретроградний Меркурій розпочнеться 18 липня й триватиме до 11 серпня, пише 24 Канал з посиланням на Kurazh. У цей період радять уповільнитися, зробити переоцінку життєвих пріоритетів, завершити незакінчені справи й приділити увагу власним потребам.

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Що треба знати про ретроградний Меркурій?

Астрологи кажуть, що в час ретроградного Меркурія можна змінити своє життя. Рекомендовано робити все, що покращить фізичний та моральний стан. Варто приділити час прибиранню, наведенню порядку в домі та житті. Корисно покращувати стан свого тіла – займатися спортом, ходити на масажі, робити маски тощо.

Для духовного росту варто визначитися з хобі, знайти час на улюблене заняття та робити все для того, щоб покращити свій вільний час.



Ретроградний Меркурій штовхає до змін / Фото Pexels

Не можна в цей час планувати далекі поїздки, підписувати документи, змінювати місце проживання, влаштовуватися на нову роботу та щось комусь обіцяти. Поміж цим ще варто звернути увагу на речі, які не варто купувати в період з 18 липня по 11 серпня.

Що не можна купувати у ретроградний Меркурій?

Період є несприятливим для великих покупок, особливо це стосується техніки та машин. Після завершення ретроградного Меркурія цілком можуть сплисти якісь дефекти.

Меркурій у період ретроградного руху призводить до збою техніки. З ладу виходять комп’ютери, телефони, злітає інформація з флешок. Саме тому варто відмовитися від будь-яких покупок – від телефонів й ноутбуків до телевізорів та холодильників.

Період також погано впливає на поїздки. Стаються затримки рейсів, відбувається скасування бронювання, несподівані зміни планів. Тому на цей час краще нікуди не вирушати за кордон, щоб довго не стояти в черзі на кордоні. Також варто відмовитися від далеких поїздок на автомобілі.

Не варто вважати, що ретроградний Меркурій несе нещастя. Потрібно лише зберігати обережність й не здійснювати ніяких зайвих рухів, які можуть нашкодити.