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Поради Поради по дому Два прилади з'їдають чверть електрики в домі: про них знають одиниці
25 лютого, 20:37
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Два прилади з'їдають чверть електрики в домі: про них знають одиниці

Марина Блохіна
Основні тези
  • Телевізор і комп'ютер споживають 28% електрики в домі, більше ніж пральні машини чи бойлери.
  • Експерти радять вимикати прилади з розетки для економії, а також використовувати ноутбук замість комп'ютера.
  • Холодильник, пральна машина, електрочайник, мікрохвильова піч і фен також споживають багато електроенергії.

Чимало людей не мають звички вимикати прилади з розетки – адже думають, що коли вони вимкнені, не споживають електроенергію. Втім, це не так.

У вашому домі точно є два прилади, які самотужки "з'їдають" більше, ніж чверть електрики – і про них зазвичай навіть не замислюються, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". 

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Які прилади в домі споживають найбільше електрики?

Багатьом може здаватися, що найбільше споживають електрики пральні машини, чи то бойлери, але насправді найбільше на рахунки за електроенергію впливають звичні усім телевізор та комп'ютер – вони займають 28% від електрики, що споживається щомісяця. 

Наприклад, комп'ютер, якщо використовувати його щодня протягом 5 годин, витрачатиме до 20 кВт·год на місяць чи навіть більше. Приблизно стільки ж споживає і телевізор. Також варто зважати на те, що у потужних геймерських комп'ютерів і великих телевізорів споживання електрики може бути навіть більшим – до 80 та 30 кВт·год відповідно. 


Деякі прилади споживають дуже багато електроенергії / Фото Pexels

 Саме через це експерти радять вимикати ці прилади з розетки, коли ви ними не користуєтеся. А для максимальної економії також радять використовувати ноутбук, а не комп'ютер. 

Ось ще кілька приладів, які споживають багато енергії в домі:

  • холодильник;
  • пральна машина;
  • електрочайник. 

Останній прилад, до речі, споживає від 10 до 22 кВт·год електрики на місяць. Тим часом мікрохвильова піч за той самий період в середньому споживає приблизно вдвічі менше електроенергії. 

Звернути увагу потрібно також і на фен – цей невинний на перший погляд прилад, якщо використовувати його всього годину на тиждень, може зайняти від 2,5 до 5,5 кВт·год. 