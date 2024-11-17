5 продуктів для здорового та густого волосся: що треба їсти щодня

Усі дівчата хочуть мати довге, густе та здорове волосся. Щоб воно красиво виглядало, треба за ним доглядати не лише за допомогою спеціальних засобів, але й добре харчуватися, оскільки певні продукти мають неймовірний вплив на стан волосся.

Маска для волосся, кондиціонер та олійки допоможуть отримати блискуче волосся, втім все це не буде працювати, якщо ви не будете дотримуватися збалансованої дієти, яка прямо впливає на здоров’я волосся, пише 24 Канал з посиланням на She Finds.

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У певних продуктах є достатня кількість необхідних вітамінів та мінералів, а також залізо, білок та здорові жири, які необхідні волоссю.

Шпинат

У шпинаті міститься залізо, кальцій, магній, калій, холін, фолієва кислота та вітаміни A, C, E, K, B6. Всі ці поживні речовини необхідні для здорового волосся, оскільки допомагають відновити його й навіть покращують ріст.

Лосось

Вживайте лосось часто, оскільки він насичений омега-3 жирними кислотами, які зміцнюють волосяні фолікули та роблять волосся блискучим. Червона риба є джерелом білка, вітамінів D, B12, A, B6 і B3, а також таких мінералів, як селен, калій і магній.



Лосось добре впливає на здоров'я волосся / Фото Pexels

Квасоля

Для росту волосся білок є необхідним, а квасоля – це чудове джерело білка, заліза, біотину, цинку, магнію та фолієвої кислоти. Високий вміст клітковини у квасолі сприяє засвоєнню вітамінів та мінералів.

Цитрусові

Високий вміст колагену в організмі сприяє кращому здоров’ю волосяних фолікулів. Цитрусові містять багато вітаміну С, який відіграє роль у формуванні колагену. Додавайте до свого раціону апельсини та лимона. Також вітамін С є в зеленому перці, броколі та солодкій картоплі.

Морква

Вітамін А, який міститься у моркві, є дуже корисним для здоров’я волосся. Моркву треба їсти, щоб підтримувати та відновлювати волосяні фолікули та підтримувати клітинний обмін для росту волосся. Вітамін А можна знайти в солодкій картоплі, шпинаті та червоному болгарському перці.