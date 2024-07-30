5 найкращих пряних трав: завжди тримайте їх вдома для смачних рецептів

Пряні трави – це ідеальний спосіб покращити смак практично будь-якої страви. Але підбирати їх потрібно уважно.

Різні трави підходять для різних речей на кухні. Наприклад, одні можна додати до м'яса чи риби, тоді як інші ідеально підходять для гарячих напоїв чи свіжого коктейлю. Та вдома не завадить тримати усі корисні трави – хто знає, коли вони знадобляться?

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Кінза

На перший погляд, кінза може нагадати вам петрушку – але тільки до того моменту, поки ви її не спробуєте. Та й на вигляд її можна відрізнити: у кінзи листя трохи менше, а стебла тонші та ніжніші. І якщо ви сумніваєтеся, достатньо просто понюхати зелень – вона має набагато різкіший аромат.

Використовувати її можна і в гарнірах, і в стравах з рису, а також додавати до салатів з пасти. Кінзою можна легко додати гостроти будь-чому – від тако до сендвічів чи салатів.

Естрагон

Естрагон – це ніжна трава з довгим, тонким та трохи блискучим листям. На смак вона солодка та трохи анісова, і порівняти її можна з фенхелем. Втім, вона має більш тонкий смак, який не переб'є вашу страву.

Зелень додають до кремових супів та соусів, а також страв на основі майонезу – наприклад, до курячого та картопляного салату.

Зелений базилік

Цей найпоширеніший вид базиліку має блискуче та яскраве листя у формі сльози та зелені стебла. Базилік солодкий та ароматний, а також супроводжується тонкими нотками анісу та м'яти.

Часто базилік використовують для того, щоб додавати до салатів, сендвічів, супів, піци ти страв з пасти.



Базилік корисний в кулінарії / Фото Pexels

Звичайна петрушка

Петрушку також називають плосколистою петрушкою – вона має зелене, зазубрене листя. Вона надзвичайно ароматна та має чистий, яскравий смак, який може освіжити чимало страв. Дуже часто петрушку використовують для доповнення гарніру: її можна нарізати та посипати пасту, рагу, карі чи будь-що інше.

Щавель

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Ця рослина може знайтися на будь-якому городі, та вам потрібно звернути на неї більше уваги. На смак він трав'янистий та дуже кислий, але його яскравий і терпкий смак може збалансувати чимало наваристих чи кремових супів, а також пікантні страви з яєць.