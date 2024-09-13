Вже час готуватися до зими: ось 5 речей, що мають бути у кожному домі

Підготовку до зими ніколи не варто відкладати на останній момент, і краще зайнятися нею заздалегідь та без поспіху обрати усі необхідні речі.

Зима – це завжди непростий сезон, але потрібно також і підготуватися до можливих відключень електроенергії. І Поради 24 підібрали список речей, які потрібно мати вдома ще до настання зими.

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Побутові речі

Перше, чим потрібно запастися на зиму, це свічки, сірники, батарейки та лампочки, ліхтарі. Окрім того, у домі завжди мають бути сміттєві пакети та речі для приготування їжі – фольга, пергамент, поліетиленова плівка.

Ще одна важлива річ, про яку краще подбати заздалегідь – це повербанк із швидкою зарядкою, адже він може стати в пригоді на випадок відключення світла. Окрім того, варто подбати про електрочайник та електроплиту – у випадку відсутності газу вони допоможуть вам приготувати їжу.

Термобілизна та теплий одяг

Для того, щоб не мерзнути восени та взимку, потрібно заздалегідь підшукати якісну термобілизну, яка підійде також і для носіння вдома. Також варто знайти теплі ковдри та домашній одяг. Перевагу тут варто надавати натуральним матеріалам, і замість синтетики звернути увагу на вовну та бавовну, які набагато краще зберігають тепло.



Вдома має бути теплий одяг / Фото Pexels

Ліки

Подбати потрібно також і про те, щоб у домі була добре укомплектована аптечка. Якщо хтось з членів родини має хронічні захворювання, потрібно придбати усі ліки, щоб їх вистачило на тривалий час. Також не завадить запастися противірусними, протиалергічними та заспокійливими засобами, льодяниками від болю в горлі тощо.

Речі для утеплення

Зверніть увагу на рівень утеплення вашого дому. Якщо ви займетеся цим заздалегідь, це дозволить взимку втримати тепло у квартирі. Зазвичай для утеплення будинків використовують мінеральну вату, пінополістирол та інші будівельні матеріали для теплоізоляції.

Їжа та вода

У домі мають бути запаси води на випадок її відключення – і питної, і технічної. Окрім того, варто також запастися консервацією та бакалією: закупити запаси рослинної олії, круп, макаронів, цукру та борошна.