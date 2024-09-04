Ось 5 несподіваних речей, які можна прати у машинці: це спростить вам життя

Звісно, ви вже точно чули про списки речей, які нізащо не можна класти до пральної машини. Втім, виявляється, цей прилад може очистити не тільки одяг та постільну білизну, але й чимало інших речей.

Звісно, якби вам довелося мити усе у своєму домі вручну, ваша оселя була б набагато бруднішою. Найпростіший спосіб почистити чимало предметів – це кинути їх у пральну машину та дозволити побутовій техніці виконати роботу замість вас.

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Подушки

Чи знали ви, що подушки просто необхідно чистити кожні 3 – 6 місяців? Це потрібно для того, аби видалити цвіль, бактерії та запахи. І незалежно від того, чи ваші подушки набиті натуральними волокнами, чи наповнювач виготовлений із синтетичних матеріалів, більшість подушок можна і потрібно прати у пральній машині.

Рюкзаки

Робочий рюкзак, якщо ви використовуєте його щоденно, неодмінно потребує чищення. І неважливо, чи ви ходите з ним у гори чи тільки відвідуєте школу, він однаково з часом починає забруднюватися. Як правило, машинне прання найкраще підходить для полотняних наплічників.

Та перед пранням обов'язково перевірте етикетку, аби зрозуміти, на якому режимі ви маєте прати рюкзак. Підберіть відповідний мийний засіб, виверніть його навиворіт та зніміть усі дармовиси, нашивки, шпильки та решту прикрас. Після цього можна без зайвих хвилювань класти річ до пральної машини.

Кросівки

Якщо ваші кросівки вже втратили той колір, який вони мали спершу, і тепер нагадують тільки про запилюжені дороги, саме час закинути їх до пральної машини для швидкого та ефективного очищення! Для цього потрібно спершу вийняти шнурки, а потім покласти у пральну машину.

Прати потрібно у холодній воді, а сушити обов'язково на повітрі, якомога далі від прямих променів сонця. Шнурки потрібно помістити у спеціальний мішок для прання, і їх можна випрати разом із кросівками.



Кросівки можна випрати у машинці / Фото Pexels

Килимки для йоги

Якщо у вас вдома є гумовий килимок для занять йогою, вам зовсім необов'язково чистити його вручну. Цілком достатньо буде закинути його у пральну машину та запустити делікатний цикл із зовсім невеликою кількістю мийного засобу.

Після цього висушіть річ на повітрі далі від сонця.

Шапки та шарфи

Чи давно ви востаннє прали свою зимову та осінню шапки? А зробити це потрібно, адже ці речі постійно контактують зі шкірою вашої голови, і так накопичують жири з тіла, які можуть пошкодити матеріал.

Намагайтеся чистити їх так само часто, як і решту речей у своєму гардеробі. Та перед тим, як кидати шапки та шарфи до пральної машини, все ж перевірте етикетку та оберіть відповідний режим та мийний засіб.