Секонд-хенди стають все популярнішими через те, що так можна досить дешево поповнити гардероб якісними та стильними речами – якщо тільки знати, що і як шукати, повідомляє 24 Канал.
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Та деякі речі все ж радять оминати, і краще купувати їх новими.
Що не варто купувати у секонд-хендах?
Пуховики та дуті пальта
Усі товари у секондах проходять обов'язкову термічну обробку та прання – і це значить, що пуховики можуть втратити свій належний вигляд, навіть якщо ви цього не помітите одразу. Пух всередині може збитися у грудки, і пуховик вже не буде гріти так добре.
Пуховики не варто купувати в секонд-хенді / Фото Pexels
Косметика та пензлики для макіяжу
Це негігієнічно, і такі речі навіть можуть містити частинки крові попереднього власника.
Спідня білизна та купальники
Не варто купувати в секонд-хендах купальники, бюстгальтери, плавки та труси – це негігієнічно навіть після хімічної обробки та ретельного прання.
Вовняні речі
Тут уся справа також в обов'язковій обробці, що проходять речі у секонд-хендах. Вовна – це примхливий матеріал, що потребує правильного й особливого догляду. І, скоріш за все, ваш місцевий секонд-хенд не може його забезпечити.
Річ може виявитися не випраною як слід, або ж зіпсованою внаслідок цього прання.
До слова, раніше ми вже розповідали, як правильно прати бюстгальтер, аби він не зношувався та не усідав.
Як правильно прати речі з секонд-хенду?
Ретельне прання одягу з секонд-хенду – це обов'язковий етап догляду перед носінням. Та звичайного прання недостатньо, потрібно почистити одяг за правилами:
- Температура прання має бути не нижче, ніж 60 градусів. Так ви позбудетеся не тільки запахів, але й патогенів.
- Перший раз періть одяг окремо. Аби не перенести мікроби на інші речі, одяг з секонд-хенду потрібно спершу випрати окремо.
- Замочіть одяг перед пранням – його потрібно потримати кілька годин у воді з антибактеріальним засобом.
- Використовуйте гарячу пару чи прасування.