Ці речі в секонд-хенді краще не купувати: тільки витратите гроші дарма

Купівля одягу в секонд-хендах може допомогти зберегти трохи грошей. Втім, не всі речі варто купувати вживаними.

Секонд-хенди стають все популярнішими через те, що так можна досить дешево поповнити гардероб якісними та стильними речами – якщо тільки знати, що і як шукати, повідомляє 24 Канал.

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Та деякі речі все ж радять оминати, і краще купувати їх новими.

Що не варто купувати у секонд-хендах?

Пуховики та дуті пальта

Усі товари у секондах проходять обов'язкову термічну обробку та прання – і це значить, що пуховики можуть втратити свій належний вигляд, навіть якщо ви цього не помітите одразу. Пух всередині може збитися у грудки, і пуховик вже не буде гріти так добре.



Пуховики не варто купувати в секонд-хенді / Фото Pexels

Косметика та пензлики для макіяжу

Це негігієнічно, і такі речі навіть можуть містити частинки крові попереднього власника.

Спідня білизна та купальники

Не варто купувати в секонд-хендах купальники, бюстгальтери, плавки та труси – це негігієнічно навіть після хімічної обробки та ретельного прання.

Вовняні речі

Тут уся справа також в обов'язковій обробці, що проходять речі у секонд-хендах. Вовна – це примхливий матеріал, що потребує правильного й особливого догляду. І, скоріш за все, ваш місцевий секонд-хенд не може його забезпечити.

Річ може виявитися не випраною як слід, або ж зіпсованою внаслідок цього прання.

До слова, раніше ми вже розповідали, як правильно прати бюстгальтер, аби він не зношувався та не усідав.

Як правильно прати речі з секонд-хенду?

Ретельне прання одягу з секонд-хенду – це обов'язковий етап догляду перед носінням. Та звичайного прання недостатньо, потрібно почистити одяг за правилами: