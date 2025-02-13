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Поради Поради для жінок Ці три речі ніколи не можна переступати: притягнете горе та нещастя
13 лютого, 20:14
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Ці три речі ніколи не можна переступати: притягнете горе та нещастя

Марина Блохіна
Основні тези
  • Езотерики застерігають від піднімання чи переступання таких предметів, як голки, булавки, хліб та дзеркала, оскільки вони можуть притягнути нещастя.
  • Металеві предмети, як голки та булавки, можуть вбирати негативну енергію, а хліб і дзеркала часто використовуються в магічних ритуалах для накладання порчі.

Езотерики переконують, що неприємні магічні ритуали можуть провести навіть за допомогою кількох звичайних предметів. І щоб не потрапити на гачок, не варто ніколи їх переступати.

Якщо ви помітили кілька речей в себе на порозі чи на дорозі, підіймати їх не варто – вони можуть притягнути у ваше життя біду та лихо, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". 

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Голки та булавки

За допомогою звичайнісінької булавки начебто можна навіть розлучити коханих, а голка може притягувати на людину біди та нещастя. Езотерики переконані, що метал гарно втягує негативну енергію, а булавка, що не має отвору, не дозволяє цій енергії втекти. 

Так негатив закручується довкола предмета, а тоді вражає людину, що знайде булавку чи голку. Тож підіймати випадково знайдені речі точно не варто – як і переступати їх. 

Хліб

Переступати через хліб – це надзвичайно погана прикмета. Цей продукт часто передавали один одному в дар, і на нього начебто також можна було навести порчу. Так людину позбавляли багатства та прирікали на бідність – і те саме може спіткати й людину, що переступить через буханець. 


Через хліб переступати не можна / Фото Pexels

Дзеркало

 Це – дуже потужний інструмент багатьох чаклунів і відьом. З його допомогою можна навести сильні порчі та навіть накликати на людину хвороби. Тож якщо ви помітили дзеркало, що стоїть близько до ваших вхідних дверей чи біля дому, не варто дивитися в нього чи переступати через нього, якщо воно лежить. 

Найкраще буде взяти рукавички та позбутися предмета. 