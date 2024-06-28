5 речей, які ви ніколи не повинні класти в пральну машину: запам'ятайте їх

Якщо ви хочете подовжити життя і вашої пральної машинки, і улюбленого одягу, вам потрібно знати, що краще випрати вручну, а не класти у барабан. Всього кілька простих правил можуть зекономити вам чимало нервів та часу.

Для того, щоб підтримувати свою пральну машинку в ідеальному стані, а також вберегти свій одяг від різноманітних зачіпок і уникнути зайвого ремонту, краще випрати деякі речі руками, а не класти їх до машинки.

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Речі ручного прання

Це може здатися очевидним, але все ж варто включити і цей пункт. Можливо, іноді у вас виникає спокуса покласти такі речі разом із іншими до пральної машинки, і ви питаєте себе: а в чому шкода?

Та все ж варто пам'ятати, що попередження про ручне прання друкують на етикетках неспроста, тож краще не використовувати пральну машину, щоб переконатися, що вони прослужать довгі роки. Те саме стосується і речей, які слід віддавати до хімчистки.

Крихкі тканини

Навіть якщо на виробі прямо не написано, що його не можна прати у пральній машинці, вам потрібно бути розсудливими. Речі із шовку, атласу, шифону чи мережива можуть легко пошкодитися, чи порватися у барабані пральної машини, навіть якщо ви обираєте цикл делікатного прання.

Тож для того, щоб уникнути шансу, що вони зіпсуються, краще уникати того, щоб взагалі класти їх до пральної машинки.

Будь-що прикрашене

Якщо у вас є спідниця чи блузка з блискітками чи паєтками, вона підійде ідеально для ефектної прогулянки, але зовсім не для пральної машинки. Клей, який тримає ці крихітні шматочки там, де вони мають бути, може легко розпушитися та зіпсуватися у гарячій воді, і навіть якщо прикраси пришиті на тканину, вони можуть легко пошкодитися чи зіпсуватися.

Деякі светри

Здебільшого светри нормально переносять прання у пральній машинці, проте існують деякі винятки. Якщо ваш улюблений светр виготовлений з кашеміру чи вовни, він може бути таким, що має бути випраний у хімчистці.



Не всі светри можна прати у пральній машинці / Фото Pexels

Втім, надто велика кількість хімчисток також може нашкодити одягу, тож тут ви можете проявити трохи бунтарства. Якщо ви і перете такі речі у машинці, переконайтеся, що ви ввімкнули делікатний цикл прання та використовуєте холодну воду, щоб уникнути усадки.

Шкіра та замша

Ваша неймовірна замшева куртка може серйозно зіпсуватися навіть у випадку, якщо ви будете надто довго гуляти у ній під дощем. Тож класти таку річ до пральної машинки – це двічі погана ідея. Тоді на матеріалі з'являться темні плями від води, які вам буде дуже складно вивести.

Те саме стосується і шкіри – і неважливо, справжня вона, чи ні. Від прання вона почне тріскатися та висохне.