Негайно заберіть їх: названо речі, які не можна тримати на підвіконні

Підвіконня часто використовують як додаткове місце для зберігання різних предметів. Більшість можуть цього й не знати, але є певні речі, які не варто тримати біля вікна, оскільки вони можуть залучити в життя негаразди.

Попри свою функціональність, підвіконня зазнає впливу сонячних променів, коливань температури та вологи, пише 24 Канал. Це може зіпсувати предмети, які там стоять. Сонячні промені здатні призвести до вицвітання, а деформації – до корозії. Ми склали список речей, які варто прибрати з підвіконня, тому зверніть на них особливу увагу.

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Аерозолі

Будь-які дезодоранти, спреї та легкозаймисті речовини не можна тримати на підвіконні, особливо в спекотну пору. Під дією прямого сонячного проміння предмети можуть легко створити тиск та вибухнути. Це може призвести до пошкоджень вікна, підвіконня та меблів.

Порожні склянки та банки

Не рекомендовано тримати на підвіконні порожні предмети, оскільки вони вважаються символом порожнечі у житті. За народними прикметами, порожні ємності здатні притягнути в життя фінансові втрати, особисті невдачі та сварки. Саме тому варто прибрати з вікна пусті вази, пляшки та всілякі баночки.

Фотографії та альбоми

На підвіконні люди люблять тримати фото в рамках, однак езотерики кажуть, що це місце може накопичувати негативну енергію. Якщо тримати фото біля вікна, то воно почне негативно впливати на людей, які зображені на світлинах та притягуватиме до них проблеми. Фотоальбоми теж не можна зберігати на підвіконні. Їх краще тримати в шафі.



На підвіконні не можна тримати фото в рамках / Фото Pexels

Ключі від квартири

За прикметами, тримати ключі на підвіконні – погана прикмета, оскільки це може привернути в дім біду та безгрошів’я. Ключі треба тримати на спеціальному гачку чи в тумбочці.

Свічки та пластилін

Вони здатні легко плавитися на сонці, тож призведуть до патьоків на поверхні підвіконня, а очистити такі плями буде досить непросто.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Їжа та рушник

Колись люди ставили їжу на підвіконня в день похорону, щоб людина наостанок поїла. Схожа ситуація з рушником. На підвіконні його залишали лише в поминальні дні. Тому не тримайте їжу на підвіконні, бо це погана прикмета. Рушник нехай висить на гачку, щоб не притягував погану енергетику.