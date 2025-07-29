Якщо ви хочете, аби ваш дім завжди мав охайний, прибраний вигляд, недостатньо просто прибирати у ньому. Потрібно також попрощатися з декількома речами.

Навіть якщо ви регулярно прибираєте в домі, безліч дрібничок, декорацій та повторюваних предметів можуть створити візуальний безлад, і через нього ваша оселя не відчуватиметься впорядкованою навіть одразу ж після прибирання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Цікаво Ці 6 речей потрібно прибирати кожного місяця, але майже ніхто цього не робить

Одяг

Так, іноді одяг накопичується, і його стає надто багато. Тож замість того, аби зберігати предмети задля особливої нагоди, діяльності чи пори року, час замислитися над тим, який одяг ви насправді використовуєте.

Викидання зайвого одягу допоможе вам швидше збиратися вранці та простіше знаходити потрібні речі.

Чашки

З усього посуду саме чашки, здається, мають здатність розмножуватися на кухні – і якщо цей процес не контролювати, дуже скоро вони займатимуть кожну поверхню вашого дому. Подумайте, скільки саме чашок вам потрібно та не зберігайте зайві.

До слова, раніше ми вже розповідали, які речі можуть зробити спальню безладною – тож краще позбутися їх прямо зараз.

Старі пластикові контейнери

Певно, у кожному домі є шухляда, яку страшно відкривати – адже з неї на голову може посипатися водоспад з пластикових судочків та кришечок. Дуже часто люди зберігають усі контейнери, що потрапляють до них у дім, навіть не замислюючись над тим, чи справді вони вам потрібні.

Вони тільки займають місце та не залишають його для інших, справді потрібних предметів.



Старі контейнери зберігати не варто / Фото Pexels

Старі шнури та зарядні пристрої

Вони можуть здаватися маленькими, і тому чимало людей не викидають їх, а натомість накопичують у шухлядах чи коробках. Та якщо у вас вдома накопичилося надто багато зайвих кабелів – саме час їх позбутися, адже вони все ж можуть займати місце, яке краще використати для чогось іншого.

Електроніка

Те саме стосується і старих телефонів, планшетів, телевізорів чи кухонної техніки, що ви зберігаєте вдома просто про всяк випадок. Може статися й так, що нагода скористатися приладами знову ніколи не настане, і вони просто займатимуть місце у вашому домі.