Ці 6 речей ніколи не можна класти у пральну машинку: вони зіпсуються

Пральна машина – це надзвичайно зручний побутовий прилад, без якого не обійтися жодній людині. Але є речі, які очищувати у ній, на жаль, не можна.

Прання делікатних речей із рештою одягу може призвести до зовсім небажаних результатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. І для того, щоб уникнути псування, потрібно знати, що від початку не можна класти у пральну машину.

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Кашемір та шерсть

Закидати у барабан машинки улюблені пуловери та кардигани з шерсті – це далеко не найкраща ідея. І підступні зачіпки та усадки є поширеним результатом таких дій.

Найкраще прати одяг з шерсті вручну, якщо ви переймаєтеся за те, що він може зіпсуватися. Використовувати під час прання потрібно м'який мийний засіб. Занурте у нього предмет, покрутіть у воді та залиште на пів години. Після цього злийте та промийте воду, поки вона не стане прозорою.

Шовк

Цю тканину ніколи і нізащо не можна прати у пральній машині, адже це може призвести до повного псування матеріалу. Навіть делікатний режим – це не найкращий вибір з можливих.

Натомість прати потрібно вручну з використанням прохолодної води та м'якого рідкого мийного засобу. Ніколи не залишайте шовк сушитися на сонці, бо це може призвести до вицвітання кольору.

Бюстгальтери

Не тільки гачки бюстгальтера можуть зачепитися за інший одяг, але й ремінець та лямки можуть розтягнутися та втратити форму й еластичність. Найкраще буде прати ці речі вручну, адже тільки так вони будуть служити вам протягом років та не псуватися.



Бюстгальтер не можна прати у машинці / Фото Pexels

Структурований одяг

Навіть якщо такі речі пошиті з тканини, які цілком можна прати, кидати улюблений брючний костюм чи гарну плісировану спідницю у пральну машину може бути помилковою ідеєю.

Костюми та піджаки з підплічниками можуть деформуватися у пральній машині, тож краще віднести речі до перевіреної хімчистки.

Одяг з прикрасами

І вшиті паєтки, і вишивка бісером – всі ці прикраси можуть виглядати дуже гарно, але зіпсуватися після машинного прання. Існує також велика ймовірність, що вони будуть зачіпляти інші предмети у машинці та, можливо, і саму машинку. Замість цього краще залишити деталі для хімчистки чи випрати речі вдома вручну.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Шкіра

Одяг з натуральної шкіри ніколи не можна прати у машинці – будь-то неймовірна шкіряна куртка чи ваші черевики. Під впливом води шкіра може стискатися, і якщо вам потрібно очистити якесь місце, краще обережно зробити це вологою серветкою.