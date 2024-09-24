Ці речі ніколи не можна тримати в спальні: заберіть їх вже зараз

Спальня – це по-справжньому сакральне місце у вашому домі, тож до вибору речей, які опиняться у цій кімнаті, потрібно ставитися відповідально.

Неправильно організований простір у спальні може призвести до того, що ваш сон погіршиться, а ви не будете відчувати себе так добре. Та Поради 24 розповідають, як цього уникнути – потрібно забрати деякі речі з кімнати.

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Старі газети та сімейні архіви з фото

Особливо уважно потрібно ставитися до фотографій, на яких зображені померлі люди, а також до поодиноких знімків чоловіків та жінок. Тож переконайтеся, що у вашій спальні немає зайвих фотографій. Зберігати старі газети також не варто – принаймні, не у місці, де ви спите. Вони можуть притягувати негативну енергетику до спальні.

Дзеркало

Цей предмет варто залишити в коридорі чи у ванній кімнаті. А ось у спальні йому не місце – хіба що на дверцятах шафи, щоб її можна було закрити та приховати дзеркало. В жодному випадку не можна ставити його навпроти ліжка, адже це може внести розлад у взаємини між подружжям, а також негативно вплинути на сон.



Дзеркало не можна тримати у спальні / Фото Pexels

Зламані речі

Якщо ви хочете зберегти у квартирі затишок та гармонію, намагайтеся тримати усі зламані речі, порваний одяг та стару постільну білизну за межами спальні. А краще взагалі не давати затримуватися неприємним речам у себе у квартирі.

Квіти та сухоцвіти

У спальні ці предмети будуть нести негатив. Можуть виникнути навіть сварки та проблеми, і для того, щоб цього уникнути, живі квіти потрібно ставити у кухні чи у вітальні, а сухоцвіти залишити для інтер'єру ванної кімнати.