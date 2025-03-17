Ці 6 речей завжди потрібно прати вручну: вони виглядатимуть, як нові

Ручне прання одягу може здатися надто складною і зайвою роботою, і тому часто може виникати спокуса класти ці делікатні речі у пральну машину. Втім, це буде великою помилкою.

Прання вручну справді є обов'язковим для деяких речей – особливо, якщо ви хочете зберегти їх у найкращому вигляді на досить тривалий час, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Светри з натуральних волокон

Певно, вам вже доводилося чути про те, що светри не варто прати у пральній машині, та зараз мовиться про щось більше, ніж про просто неприємне утворення ковтунців на одязі.

Светри, особливо виготовлені з вовни, кашеміру чи іншого натурального волокна, можуть стиснутися чи розтягнутися у пральній машині – і після цього носити ви їх вже не зможете. Повернути оригінальний розмір речі буде вже дуже непросто.

Вироби з мереживом

Мереживо – це дуже ніжний матеріал, і навіть з використанням сітчастого мішка для прання, воно може зачепитися, розтягнутися чи навіть порватися у пральній машині. Зважайте, що спідню білизну та бюстгальтери, що містять мереживо, набагато краще буде прати вручну, а не з використанням пральної машини.



Мереживо не можна прати у пральній машині / Фото Pexels

Речі зі структурованими деталями

Якщо на вашому одязі є фігурні складки, рюші чи інші м'які частини, вони можуть суттєво деформуватися під час грубого поводження у пральній машині. Вон втратять визначену форму, повернути яку буде майже неможливо.

Шовковий одяг

Незалежно від того, чи це шовкова блуза, чи шовкові простирадла, саме ручне прання може вберегти делікатні волокна від зчеплень та пошкоджень, а також допоможе уникнути вицвітання кольорів.

Одяг з віскози чи штучного шовку

Віскоза виготовляється з целюлози, і машинне прання призведе до послаблення волокон чи усадки одягу. Тканина легко вбирає воду та втрачає свою структуру після намокання. Тож краще витратити додаткову годину та випрати річ вручну, ніж розпрощатися з нею назавжди.

До речі, раніше ми вже розповідали, які дрібниці під час прання призводять до того, що одяг швидко линяє.

Одяг з прикрасами

Тертя та тиск, що виникає під час машинного прання, може суттєво пошкодити одяг з блискітками, вишивкою чи бісером. Дуже часто вони прикріплюються досить делікатними швами, що послаблюються під час прання.