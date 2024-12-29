Ці 5 предметів час прибрати з підвіконня: вони притягують нещастя

Підвіконня і речі на ньому – це те, що можуть бачити люди з вулиці, і тому предки наділяли це місце особливим значенням. Немало є й прикмет та заборон щодо предметів на ньому.

Деякі речі краще ніколи не класти на підвіконня – виявляється, це може притягнути невдачі та нещастя до оселі, повідомляє 24 Канал. Тож для того, аби уникнути негараздів, краще дізнатися про ці речі заздалегідь.

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Ключі

Ключі від дому – це той предмет, який ніколи не можна класти на підвіконня. Вважається, що цією дією ви можете накликати на дім не тільки проблеми, але й бідність. Спробуйте завжди залишати їх біля дверей, або ж в іншому місці – але ніколи не навпроти дзеркала.

Фотографії

Езотерики переконані, що зберігання фотографій на підвіконні може призвести до небажаних результатів. Не радять ставити на підвіконня навіть альбоми з фотографіями – це начебто може призвести до того, що люди, зображені на світлинах, матимуть проблеми зі здоров'ям.

Продукти

Класти їжу на підвіконня – це досить погана прикмета. Зазвичай їжу на підвіконня ставили тільки у день похорону, аби душа померлого могла насититися востаннє в домі. Тож намагайтеся уникати використання підвіконня як ще однієї поверхні для приготування їжі – попри те, що це може бути досить зручним.



Їжу не варто класти на підвіконня / Фото Pexels

Сухі квіти

Сухі квіти мають мертву енергетику, яка може притягнути у дім не тільки негаразди, але й нескінченні сварки. Тож щойно ви помічаєте, що ваші букети починають в'янути, від них потрібно вчасно позбуватися.

Порожні місткості

Банки, судки та каструлі, в яких нічого немає, не варто ставити на підвіконня. За народними віруваннями, це може притягувати до дому пустоту, сварки та злидні. Намагайтеся уникати також сушіння мокрого посуду на підвіконні.