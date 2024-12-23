Вже час їх викинути: ці 5 речей зайві на вашій кухні

Деякі речі на вашій кухні точно не використовуються так часто, аби виправдати своє перебування там. І перед святами особливо важливо навести порядок у цій частині оселі.

У багатьох домівках кухня – це саме та кімната, де відбувається найбільше активності, і саме через це підтримувати порядок у ній – завдання із зірочкою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Цікаво Ці дрова найкращі для опалення: варто використовувати саме їх

Пошкоджений антипригарний посуд

Дебати про те, чи безпечно користуватися пошкодженим антипригарним посудом точаться й досі: деякі люди переконані, що штучні хімічні речовини можуть проникати у їжу під час приготування.

Та в будь-якому випадку, коли антипригарне покриття пошкоджене, посуд вже не може як слід виконувати свою функцію, тож краще замінити його на новий.

Зайві контейнери для їжі

Певно, на кожній кухні є полиця (і добре, якщо тільки одна) що повністю виділена під різноманітні пластикові контейнери. Часто саме вони є найбільшим джерелом хаосу на кухні. Звісно, вони дуже зручні, але їхню кількість у домі важливо контролювати.

Перевірте, чи всі вони досі цілі та мають кришки. Якщо ні – не зберігайте їх "на потім", а просто позбудьтеся відразу.

Старі рушники

Кухонні рушники мають бути на кожній кухні, але якщо ваші вже пропалені у кількох місцях, містять плями, які неможливі відмити та просто виглядають не надто привабливо – можливо, настав час їх замінити.



Старі рушники варто викидати / Фото Pexels

Нові кухонні рушники можуть надати вашій кухні ошатного, приємного та затишного вигляду.

Зіпсовані продукти

Саме час перевірити усі крупи та борошно на полицях: чи не завелися у них неприємні жучки? Після цього огляньте увесь холодильник та викиньте продукти, які більше не будете використовувати та які зіпсувалися.

Подряпані обробні дошки

Чимало людей ставляться до обробних дошок так, наче вони можуть служити усе життя. На жаль, це не так, і з часом на них з'являються сколи та подряпини, які можуть зробити приготування їжі небезпечним. У дерев'яних дошках може з'явитися пліснява та цвіль. А ось частинки пластикових дошок після пошкодження можуть потрапляти до вашої їжі.