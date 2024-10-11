Ці 5 несподіваних речей ви маєте чистити щотижня: це роблять одиниці

Необхідність щотижневого прибирання у домі навряд чи стане для когось сюрпризом. Втім, є речі, на які часто не зважають, а вони тим часом повільно вкриваються брудом.

Існує чимало предметів у будинку, на які ми не звертаємо уваги під час прибирання, але дарма. І експертка Жаклін Стайн з Home Reimagined поділилася списком з речей, які забруднюються найсильніше.

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Лійка для душу

Ви й не уявляєте, скільки мінеральних відкладень та бактерій накопичуються на вашій лійці всього за тиждень. Це може вплинути не тільки на її чистоту, але й на потік води та її якість.

Для того, щоб почистити лійку, ви можете наповнити поліетиленовий пакет білим оцтом та занурити в нього лійку, згодом зав'язавши його. Залиште так пакет на ніч, а потім зніміть його та потріть лійку старою зубною щіткою, аби видалити залишки бруду.

Пульти керування

Пульти дистанційного керування та клавіатура до комп'ютера, а також мишка, мають очищуватися регулярно, адже на них накопичується просто неймовірна кількість бактерій, крихт та бруду.

Окрім того, подумайте про те, як часто ви торкаєтеся цих речей брудними руками – наприклад, одразу ж після перекусу.



Пульти керування потрібно чистити / Фото Pexels

Нижня сторона столів та їхні ніжки

Ви могли й не здогадуватися, та пил, бруд і сміття зазвичай накопичуються й на ніжках різних меблів, а також на їхній зворотній поверхні, яка залишається непоміченою під час прибирання. Скупчення бруду спричиняє запорошення, що вам доводиться вдихати кожного разу, як ви сидите за столом.

Щітка для волосся

Подумайте про це: ви користуєтеся своєю щіткою для волосся кожного дня, і на ній постійно накопичується не тільки волосся, але й бруд з голови, засоби для миття та догляду тощо.

Якщо ви ніколи не чиститимете її, ризикуєте постійно повертати жир та лупу з щітки на чисте волосся.

Злив душу та раковини

У зливах для душу та раковин часто застрягають частинки їжі, жир та мильна піна. Якщо весь цей бруд буде накопичуватися у стоках, це зрештою призведе до того, що зі зливу буде відчуватися неприємний запах, а вода спускатиметься гірше.

Для того, щоб уберегти каналізацію від засмічення, потрібно щотижня прочищати злив від усіх видів бруду.