Вони не дають вам розбагатіти: час викинути ці 5 речей з дому

В новому році саме час переглянути речі, які ви зберігаєте в оселі: можливо, ви виявите серед них і такі, що блокують фінансові потоки в оселі.

Езотерики переконані, що речі у оселі мають свою енергетику, і далеко не завжди вона позитивно впливає на фінансовий стан. Деякі предмети, які ви зберігаєте вдома, виявляється, можуть заважати вам досягти успіху, повідомляє 24 Канал.

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Несправна сантехніка

Перш за все, несправні крани та вода, що крапає, можуть дратувати та заважати спокійно відпочивати та працювати вдома. Втім, це також впливає і на енергетику дому – краплі, що течуть з тріснутої труби, начебто витягують грошову енергетику та перешкоджають вашій фінансовій стабільності.

Для того, аби покращити становище, потрібно полагодити техніку в домі.

Брудні вікна та дзеркала

Світлі та чисті вікна – це наче дзеркало дому, і саме вони сприяють надходженню грошей у дім. А ось бруд, павутиння та пилюка можуть перешкодити фінансовому успіху. Тож відкладати чищення вікон не варто, адже це псує не тільки візуальний вигляд вашого дому.

Старий одяг

Якщо одяг вже порвався чи зносився, зберігати його й надалі не варто – він буде тільки притягувати до вашого дому бідність. Особливо небезпечно зберігати вдома одяг, що притягує негативні спогади.



Старий одяг зберігати не варто / Фото Pexels

Тримати вдома цілий склад непотрібних речей – це погана ідея, яка позбавляє вас не тільки матеріального достатку, але й місця для обновок.

Чужий гаманець

Якщо ви використовуєте гаманець, що належав іншій людині, саме час зробити собі подарунок та придбати новий. Езотерики переконані, що така річ зберігає енергетику попереднього власника, і вона може навіть вплинути на вас, якщо ви користуєтеся гаманцем.

Зламані та тріснуті предмети

Пошкоджені речі у домі – тріснутий посуд, розбиті дзеркала та зламані прилади – це справжнє джерело негативної енергії. Через ці тріщини та дефекти гроші начебто витікають, а це заважає вам накопичувати гроші та притягувати позитивні зміни у дім.