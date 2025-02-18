Ніколи не садіть ці рослини поряд з нарцисами: загубите їх

Нарциси – це дуже популярні весняні квіти, та далеко не всім рослинам подобається ділити з ними клумбу. Тож потрібно з увагою поставитися до того, що ви садите поряд.

Якщо ви хочете, аби ваш весняний сад був здоровим та вразив пишним цвітінням різних рослин, потрібно розібратися з тим, які рослини де садити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Соняшники

Соняшники – такі ж життєрадісні рослини, як і нарциси, але поєднувати ці дві рослини на одній клумбі не варто. Соняшник може суттєво виснажити ґрунт з поживними речовинами, і нарцису нічого не дістанеться. Окрім того, високий, густий ріст соняшників також може блокувати сонячне світло для нарцисів, а це послабить ріст їхніх цибулин.

Зимовий жасмин

Жасмин і нарциси також не радять садити надто близько – це може спричинити чимало проблем. Кущ не те щоб зовсім несумісний з нарцисами, але він має тенденцію зростати до досить великого розміру, і це може затінити ваші улюблені квіти. Тож краще тримати їх розділеними.

Кленові дерева

Посадка нарцисів біля стовбура дерев може виглядати красиво, та садити їх прямо під кленами точно не варто. Як правило, клени конкурують з нарцисами за воду та поживні речовини, а це ускладнює ріст рослин.

Коріння клена також може перешкодити росту цибулин та не дасть квітам повертатися з року в рік.

Троянди

Ці рослини можуть співіснувати, якщо це необхідно, але жодна з них не розкриється на повну красу. Троянди чудово ростуть на дренованих ґрунтах, що багаті на поживні речовини, та потребують постійного внесення добрив.



Троянди не можна садити біля нарцисів / Фото Pexels

А ось нарцисам стільки підживлень не потрібно, і від надмірної їх кількості вони можуть навіть постраждати.

Тюльпани

Ці весняні цибулини можуть здатися чудовою рослиною-компаньйоном для нарцисів, проте висадити їх поряд буде не найкращим рішенням. Тюльпани будуть конкурувати з нарцисами за поживні речовини, і через це обидві квітки не зможуть рости повноцінно.