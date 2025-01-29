Захищають дім від лихого ока та залучають багатства: тримайте ці трави вдома

Пращури вірили, що різні рослини можуть не тільки прикрашати дім та годитися для приготування їжі, але й впливати на атмосферу в домі. Зокрема, кілька трав можуть притягнути гроші в оселю.

Можливо, ви помічали, що деякі люди тримають у себе вдома засушені букети з трав та польових квітів. Їх розвішують по кутках будинку недарма – так рослини начебто можуть захищати та притягувати достаток, повідомляє 24 Канал.

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Будяк

Вважається, що якщо повішати по кутках оселі кілька букетиків з будяка, це може діяти як найкращий оберіг для оселі: рослина захистить дім від пристріту та злих духів. Також можна носити при собі мішечок з будяком – він начебто захищає від чаклунства та чорної магії.

Базилік

Горщик з базиліком у домі може не тільки допомогти з приготуванням смачних страв, але й вижене з дому усю негативну енергетику та очистить його від негативу. Рослину можна вирощувати в горщику – в ідеалі поставити її на балконі чи на кухні.



Базилік може захистити житло / Фото Pexels

Звіробій

Езотерики переконані, що ця рослина може забезпечити достаток у домі. А якщо повішати її в спальні, тоді вона буде оберігати сон людини. Окрім того, для приваблення достатку також можна запастися сушеним лавровим листом та розмарином.

Аби ці рослини захистили вас від біди та нещастя, можна вішати їх не тільки по кутках дому, але й розкласти під порогом будинку.

Герань

І жива герань, і сушені її квіти можуть погасити будь-яку негативну енергетику. Також вона захищає людей, які живуть в оселі, від агресії та гніву. Сприяє злагоді в домі та допомагає уникнути безглуздих сварок.