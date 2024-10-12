Ці 5 рослин принесуть удачу в дім: вирощувати їх дуже легко

Якщо ви хочете досягти щасливого життя, наповненого затишком, ви можете додати кілька кімнатних рослин до свого інтер'єру. Деякі з них, вважається, можуть приносити щастя.

Виявляється, навіть звичайні кімнатні рослини можуть покращити енергетику у вашому домі. Головне – обирати їх з розумом, аби вони справді добре впливали не середовище в оселі, пише Southern Living.

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Грошове дерево

Ця рослина в азійській культурі відома своєю символікою та, вважається, може приносити не тільки процвітання та удачу, але ще й фінансовий успіх. Окрім того, вона також може принести в дім позитивну енергетику.

Найкраще рослина росте на яскравому непрямому світлі у приміщеннях з високою вологістю Посадіть у добре дренований ґрунт та поливайте, коли відчуєте, що земля повністю просохла.

Орхідея

Орхідеї відомі тим, що їх не дуже просто вирощувати, адже це рослини, які змусять вас попрацювати перед тим, як ви зможете насолодитися їхнім цвітінням. Втім, робота буде винагороджена: орхідеї можуть приносити щастя в домівку.

Деякі орхідеї надають перевагу місцям з непрямим освітленням, іншим потрібно більше сонця, тож потрібно зважати на вимоги кожної окремої рослини. Висаджувати їх потрібно у спеціальний ґрунт та вкривати мохом та корою.



Орхідея приносить щастя / Фото Pexels

Евкаліпт

Молоде листя евкаліпта має форму срібної монети, і це повністю відображає його силу – приносити фінансовий успіх в оселю. Окрім того, він також вважається знаком майбутньої щасливої долі. Також рослина добре росте у вологих умовах, тож її можна вирощувати навіть у ванній кімнаті за умови достатнього освітлення.

Цитрусові дерева

Так, ви можете легко вирощувати вдома цитруси – лимони чи мандарини, а також лайми. Цитрусові приносять врожайність та удачу. Що більше плодів виросте на вашому деревці, то більше удачі варто очікувати. Переконайтеся, що дерево щодня отримує від 6 до 8 годин сонячного світла.

Лаванда

Лаванда у горщику відома своїм заспокійливим ефектом та неймовірним запахом, і може сильно вплинути на енергетику в домі. Лаванду потрібно вирощувати у сонячному місці та в добре дренованому ґрунті. Землю потрібно постійно підтримувати у вологому стані.