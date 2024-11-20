5 рослин, які принесуть удачу та щастя в дім: заведіть їх ще до зими

Живі квіти у домі можуть прикрасити його та порадувати око. І коли ви обираєте рослини для своєї оселі, потрібно зважати на чимало факторів, один з яких – енергетика квітки.

Чимало народних прикмет стверджують, що рослини можуть впливати на енергетику у домі, приваблювати до нього удачу та щастя, або ж навпаки – приносити суцільні невдачі, повідомляє 24 Канал з посиланням на “Флорен”.

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Драцена

Для того, щоб залучити у свій дім везіння та успіх, вам потрібно купити у дім драцену. Це деревце, яке нагадує мініатюрну пальму, походить з південних країн, і доповнить вашу оселю не тільки красивим листям, але й користю для енергетики дому.

За рослиною легко доглядати, а росте вона повільно.

Юка

Ця південноамериканська рослина також дуже часто зустрічається у квіткових магазинах, і ця покупка точно принесе вам удачу. Вона належить до сукулентів, дуже невибаглива у догляді та добре приживеться у квартирі.

Вважається, що юка може залучити у дім багатство так само як і товстянка, а також ці рослини мають гарний вигляд у кімнаті, і ви можете обрати будь-який вид юки та поєднувати її з іншими квітучими рослинами.

Фікус

Ця рослина має кілька сортів, і ви можете обрати той, що вам більше до душі. Чимало людей вірять, що фікуси можуть залучити у ді удачу, фінансове благополуччя та успіх в особистому життя.



Фікус може принести удачу / Фото Pexels

Фіалка

Це теж потужний талісман, що може принести удачу своїм господарям. Маленька квітка така приваблива тим, що ви можете обрати будь-який її сорт та колір, і всі вони будуть однаково добре впливати на створення домашнього затишку. Окрім того, це також вічний символ щастя та любові. Якщо придбати фіалку для сімейної пари, це допоможе зберегти романтику та тепло у стосунках. Втім, не варто її тримати вдома неодруженим жінкам, адже рослина начебто може стати символом самотності.

Цикламен

Квітка з яскравими суцвіттями незвичної форми вважається дуже сильним магнітом, що може притягувати радість та щастя. Повір’я стверджують, що цикламен може захищати від чорної магії на проклять.