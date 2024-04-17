Найкращі сорти кабачків для вашого городу: потрібно знати

Кабачки – це той продукт, який можна використовувати у безліч способів. З них роблять заготовки на зиму, запікають, маринують, роблять гарніри. Та тут головне – обрати вдалий сорт овочу.

Якщо ви хочете вирощувати у себе на городі кущові кабачки, потрібно не тільки знати тонкощі догляду і підживлення, але і розумітися на тому, який сорт найкраще підійде для вашого регіону та того, що ви збираєтеся робити з овочами.

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Чаклун

Цей сорт кабачків справді вразить вас! Це може бути дуже врожайний варіант, і якщо ви хочете отримати багато плодів з одного куща, тоді вам варто зупинитися саме на цьому сорті. А в Україні він вважається сортом, що має найбільш ніжну м'якоть.

Цей сорт – середньоранній, і для дозрівання йому потрібно приблизно 40 – 50 днів з моменту сходів. Плоди у цього сорту будуть світлі, з злегка зеленою шкіркою. Середня довжина кабачків – приблизно 18 сантиметрів.

Акробат

Цей сорт порадує вас ранніми плодами, адже він дозріває на кілька тижнів раніше, ніж більшість інших сортів. Його люблять за хрусткість, яка зберігається навіть після маринування та засолювання.

Плоди ви отримаєте вже на 38 – 40 день після сходів, а вага кабачка становитиме приблизно 300 – 400 грамів. Він також підходить для усіх видів кулінарної обробки.

Чорний принц

Так, існують також кабачки з темною шкірною, і серед них Чорний принц вважається одним із найкращим. Це також ранній сорт, що дозріває за 40 днів після сходів. Він не такий великий, як акробат, і кабачки будуть важити приблизно 250 грамів.

Ці кабачки можна їсти і у консервованому, і у тушкованому, і у смаженому вигляді – вони завжди смакуватимуть чудово!



Кабачки досить легко вирощувати / Фото Pexels

Гайдамака

Основна характеристика цього сорту – це стійкість до хвороб. Але, окрім того, він також надзвичайно урожайний та смачний. Одна з додаткових переваг Гайдамаки – це пристосованість до різних видів ґрунту, тож ви точно не зіштовхнетеся із проблемами під час його вирощування.

Жовтоплідний

Цей кабачок вразить вас своїм зовнішнім виглядом. Чимало прихильників баштанних культур в Україні вирощують саме Жовтоплідний кабачок. Все через те, що він універсальний, не завдає клопотів під час посадки та догляду.

Окрім того, ці плоди можна довго зберігати, і вони не псуються під час перевезення.