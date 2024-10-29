Ось чому ваш дім виглядає маленьким: 5 помилок у фарбі

Під час кожного ремонту люди приділяють чимало часу вибору не тільки текстур, але й кольорів. Тільки ці вибори не завжди бувають найкращим.

Фарба – це чудовий варіант оновити свою квартиру. І звичайна зміна кольору стін та меблів може повністю змінити вигляд квартири. Ось тільки до вибору кольору потрібно підходити відповідально, адже неправильний колір може зруйнувати вашу оселю та зробити її зовсім маленькою на вигляд, пише Real Simple.

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Ви забуваєте про стелю

Чимало дизайнерів називають стелю "п'ятою стіною", але дуже часто під час ремонту люди просто забувають про неї, і вона залишається непофарбованою. Але якщо ремонт стелі не буде завершений, тоді ваша оселя може мати незавершений та незатишний вигляд.

Ви робите акцентну стіну

Ще десяток років тому було модно робити акцентну стіну для дому, але зараз тренд вже минув, і яскраві кольори у невеликій кімнаті можуть ще сильніше звузити і без того невелике приміщення.

Натомість краще фарбувати усі стіни в один колір, навіть якщо ви обрали досить насичений відтінок – це зробить кімнату більш згуртованою.



Акцентні стіни вже не в моді / Фото Pexels

Ви обрали неправильний відтінок фарби

Блиск фарби може мати несподіваний ефект на те, як виглядатиме фарба у вашій кімнаті. Дуже часто під час її вибору люди зважають тільки на колір, але це велика помилка, адже блиск може змінити і відтінок, і те, як буде відбиватися світло у вашій кімнаті.

Наприклад, ніколи не можна використовувати фарби з глянцевим блиском у невеликих приміщеннях, особливо якщо ви хочете, аби кімната виглядала привабливо.

Ви обираєте похмурий колір

Якщо ви хочете створити маленький та затишний простір, який нагадуватиме печеру, тоді темні кольори можуть спрацювати чудово. Але якщо ви прагнете іншої атмосфери у приміщенні, тоді насичені і темні тони – це зовсім не те, що вам потрібно, і краще від них відмовитися відразу.

Надто багато контрасту

Коли мовиться про вибір кольору стін для маленької кімнати, більшість фахівців переконані, що чим менше контрасту, тим краще! Чому ж так? Вся річ у тому, що око має ковзати по простору, а не зупинятися на безлічі дрібничок. Це тільки зменшить візуально кімнату.