Чому орхідея не цвіте: основні причини та як їх виправити

Орхідея – це неймовірна тропічна рослина, яка цінується в основному за своє цвітіння. І коли його немає протягом тривалого часу, це може неабияк розчаровувати квітникарів.

Неймовірні квіти орхідей можуть прикрасити будь-яку квартиру, але іноді рослина зіштовхується з умовами, в яких вона не може цвісти, і тоді вона стоїть гола протягом кількох місяців. Та розбудити рослину та стимулювати її цвітіння все ж можливо, пише Vse Roste.

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Які є життєві цикли орхідей

У природі життєвий цикл орхідеї дуже тісно пов'язаний із кліматичними умовами. Наприклад, у сезон дощів рослини активно нарощують зелену масу та запасаються поживними речовинами, а ось щойно дощі закінчуються, настає період цвітіння, і воно може тривати кілька місяців. Тоді настає період спокою.

Він нагадує своєрідну "сплячку", і в цей час коріння орхідей все ще продовжує рости. Тоді цикл повністю повторюється, і це дозволяє спрогнозувати, коли орхідея знову цвістиме. Домашні орхідеї також мають свої життєві цикли, і протягом року можна домогтися від одного до трьох цвітінь, якщо дотримуватися усіх вимог з догляду.

Чому орхідея вдома не цвіте

Якщо від закінчення попереднього цвітіння ще не минув рік, тоді ще рано хвилюватися через відсутність квітів, адже рослині потрібно пристосуватися до навколишніх умов та набратися сил. Та якщо час іде, а орхідея не цвіте й далі, тоді настав час розібратися у причинах відсутності квітів.

Які є природні причини?

Якщо рослина перебуває у стані спокою чи нарощує листя, цвітіння ви не дочекаєтеся – тоді потрібно просто набратися терпіння, поки не настане відповідний період цвітіння.

Та є й інша причина, через яку квітів немає – замість квіткової стрілки з бруньки може з'явитися дитинка. Нові орхідеї можуть виростати не тільки на стеблі орхідеї, але й на квітконосі замість бутона. На зростання такої дітки рослина витрачає дуже багато сил, тож їх не залишається на нарощування бутонів.



Орхідеї іноді не цвітуть з природних причин / Фото Pexels

Які є помилки в догляді?

Все ж найчастіша причина відсутності квітів – це помилки у догляді. Можливо, ви не маєте правильної температури вдома. Влітку кімнатна температура ідеально підходить для розвитку орхідей, а ось взимку, в період спокою, рослинам потрібна відносна прохолода – приблизно 17 градусів.

Неправильний полив – зайва волога може спровокувати розвиток гнилі, а недостача її також небезпечна, адже орхідеї просто не вистачить сил на цвітіння. Також рослині може не вистачати підживлення, або ж у вас вдома неправильне освітлення. Якщо світла недостатньо, тоді вона не ростиме, але й прямі сонячні промені можуть її вбити.