Ці 5 замків України потрібно побачити кожному: вони вразять красою

Якщо ви хочете відчути себе так, наче потрапили у фентезі чи історичний роман, зовсім необов'язково їхати на кордон. На території України є десятки замків, що можуть здивувати своєю величчю та історією.

В кожній області України можна знайти принаймні по кілька замків, які точно заслуговують на вашу увагу. Втім, Поради 24 відібрали 5, які можуть вразити вас найбільше.

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Хотинська фортеця

Цей замок веде свою історію ще з тринадцятого століття. Фортеця розташована, природно, у місті Хотин Чернівецької області, і наразі тут можна відвідати історико-архітектурний заповідник.

Дуже добре збереглися п'ять веж на оборонних стінах, а також орнамент на них. Можна побачити у замку також оригінальні внутрішні споруди. І навіть якщо ви ніколи не були у фортеці, ви, скоріш за все, впізнаєте її, адже саме тут проводилися зйомки багатьох відомих фільмів: "Захара Беркута", "Тараса Бульби", "Айвенго", "Трьох мушкетерів" тощо.

Замок Любарта

Луцький замок – це один з найстарших і найкраще збережених замків в Україні. Згадки про нього датуються 10 століттям, але тоді він був ще дерев'яним – втім, навіть так пережив кілька облог.

У 14 столітті верхній замок було зведено заново, а у 16 – перебудували окольний.



Замок Любарта / Фото "Карпатіум"

Замок Берегвар

Цей замок раніше був резиденцією графа Шенборна, і побудували його у стилі романтичної еклектики ще 1895 року. Цікавою є й історія замку, а точніше, особливості його архітектури: будівля містить рівно 365 вікон – по одному на кожен день року, а також одне замуроване, що символізує високосний рік. Також там 52 димоходи на кожен тиждень та 12 вхідних дверей за кількістю місяців.

Наразі у замку розташований санаторій, але будівля також відкрита для відвідувачів ,а по деяких кімнатах проводять екскурсії.

Замок Паланок

Цей замок, розташований на Закарпатті, у місті Мукачево, оточений багатьма легендами. І не дивно – адже колишня резиденція Трансильванського князівства має надзвичайно багату історію.

Тут і міжнародні документи підписувати, і мирні договори, і влаштовували народні повстання. Попри те, що замок пережив чимало різних власників і мешканців, а також чимало штурмів і облог, до наших днів він зберігся у практично ідеальному стані.



Замок Паланок / Фото "Турінформ Закарпаття"

Жовківський замок

Ця споруда – це визначна пам'ятка архітектури епохи ренесансу. Побудували замок на замовлення Станіслава Жолкевського ще в 1594 – 1606 роках. Раніше він був оборонною спорудою, але потім став улюбленою резиденцією польського короля Яна ІІІ Себеського.