Ви перете ці 5 речей надто часто: вони від цього псуються

Так, як би дивно це не звучало, але деякий одяг і справді можна прати аж надто часто. Не всі тканини призначені для частого прання, і через це можуть зношуватися швидше, ніж ви очікували.

Прання – це обов'язок, який не дуже багато людей любить. Що ж, якщо ви також належите до цієї категорії, чудова новина: кілька речей з вашого гардероба точно можна прати рідше, ніж ви це робите зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Бюстгальтери

Прання бюстгальтерів може бути досить клопіткою справою, адже більшість з них вимагають ручного, або принаймні делікатного прання. Та вам не потрібно робити це так часто, яки ви думаєте. Чимало фахівців сходяться на тому, що бюстгальтер потрібно носити принаймні 3 рази перед тим, як кидати його у прання – це допоможе суттєво подовжити термін його служби.

Рушники

Якщо ви будете прати рушники надто часто, це просто призведе до того, що вони швидко потьмяніють та потребуватимуть заміни. Чимало людей кидають рушники в прання після кожного використання – а робити так точно не потрібно. Рушники можуть утримувати вологу, і це призводить до появи цвілі та вицвітання. І все це очікує на тканину, якщо ви кидатимете її до пральної машини надто часто.



Рушники не можна прати надто часто / Фото Pexels

Одяг для спорту

Ви пішли на спортивне заняття та ледве спітніли? У вас може виникнути спокуса кидати спортивний топ, легінси та решту одягу у прання відразу ж після повернення додому, але це призведе тільки до того, що вам доведеться швидше замінити свій спортивний одяг на новий.

Якщо одяг виготовлений з еластичних тканин, надмірне прання може швидко його пошкодити.

Джинси

Немає нічого кращого, ніж вдягнути свої улюблені джинси. Вони майже ідеально поєднуються практично з будь-яким одягом і можуть виручити в ситуації, коли ви не знаєте, що одягнути. Та якщо ви хочете, щоб вони залишалися довговічними, тримайте їх подалі від пральної машини.

Якщо ви будете прати джинси надмірно, тоді тканина швидко потьмяніє, втратить форму, а волокна послабляться. Прати джинси радять тільки тоді, коли ви помічаєте на них забруднення.

Простирадла та постільна білизна

Регулярне прання простирадел – це важлива частина рутини та гігієни, але надто часте прання навряд чи принесе вам велику користь. Насправді це тільки змусить вас швидше замінити постільну білизну. Достатньо буде прати їх кожні два тижні для того, щоб підтримувати чистоту. Але наволочки експерти радять замінювати дещо частіше.