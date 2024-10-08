Ці 5 видів техніки не можна включати в подовжувач: не всі про це знають

Подовжувач – це дуже корисна річ, яку можна знайти, певно, у кожному домі. Ось тільки він не є універсальним і підходить далеко не для всіх приладів.

Далеко не всі знають, що подовжувач може витримувати навантаження тільки до певної межі – а це значить, що підключати у нього можна не всю техніку. І для того, аби не зіпсувати і подовжувач, і прилади, потрібно запам'ятати, яку техніку потрібно тримати від нього на відстані, пише УНІАН.

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Яку техніку не можна підключати до подовжувача

Виявляється, не всі подовжувачі однакові. Вони діляться на малопотужні – до 1000 Вт, середньопотужні – до 2200 Вт, а також потужні – від 2200 Вт. І уточнювати інформацію про те, який саме у вас потрібно у виробника. Втім, все ж існує побутова техніка, яку не можна підключати до подовжувача, навіть якщо його потужність це дозволяє.

Ось основний перелік:

пральна машина;

холодильник;

мікрохвильова піч;

обігрівач;

кавоварка.

І напередодні холодів питання щодо того, чи можна підключати обігрівач до подовжувача стає особливо актуальним. Та фахівці завжди радять такі потужні прилади підключати тільки до стаціонарної розетки, адже вони можуть легко призвести до перевантаження подовжувача.



До подовжувача не можна підключати чимало приладів / Фото Pexels

Якщо ж у нього немає автоматичного відключення, то він навіть може перегрітися.

Ще одна категорична заборона, якою точно не варто нехтувати – це ввімкнення подовжувача у подовжувач. Досвідчені електрики попереджають про те, що це може підвищити ризик пожежі. Водночас не можна підключати до подовжувача й комп'ютер, якщо ви хочете зберегти дорогу техніку.

Негативною буде й відповідь щодо того, чи можна вмикати через подовжувач телевізор. Його потрібно живити винятково від розетки, адже у телевізора вилка із заземленням, і подовжувач не буде достатньо безпечним варіантом.